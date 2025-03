Due furti con spaccata a Palermo: il primo in un ristorante, il secondo tentato in un pub

Foto di Daniel Kirsch da Pixabay

Un furto con spaccata in un ristorante, uno tentato in un pub a Palermo. Il primo episodio riguarda il locale Pot Cucina di via Garibaldi, dove due uomini incappucciati sono entrati, hanno manomesso e forzato il portone di legno, poi hanno fatto irruzione nel locale. Il furto è stato ripreso dalle telecamere: i due hanno portato via il registratore di cassa. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno eseguito i rilievi per risalire ai responsabili. Il secondo furto è stato tentato al Bob’s coffee, in via Alfredo Casella. In questo caso il ladro non è riuscito a finalizzare il furto: ha aperto il lucchetto, ha alzato la saracinesca, poi è fuggito.