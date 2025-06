Palermo: due arresti a Borgo Vecchio per spaccio di cocaina e marijuana

Due uomini, rispettivamente di 51 e 41 anni, sono stati arrestati perché ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In seguito ad alcune segnalazioni, la polizia di Palermo ha deciso di attenzionare un edificio nei pressi del quartiere Borgo Vecchio, in cui entravano ed uscivano continuamente degli individui conosciuti come assuntori di sostanze stupefacenti. Dopo una veloce disamina degli appartamenti dell’edificio, i poliziotti hanno rivolto il loro interesse su un’abitazione che risultava essere formalmente adibita a struttura ricettiva, una sorta di affittacamere. È così scattato il blitz che ha consentito di trovare all’interno di una stanza dell’appartamento delle dosi di cocaina già confezionate e del materiale utile al confezionamento di altro stupefacente: nastro, bilancino forbici, vassoio intriso di stupefacente. La cocaina sequestrata è risultata pesare poco più di 40 grammi. È stata, inoltre, trovata e sequestrata anche la somma di 260,00 euro ritenuta provento di spaccio.

I riscontri dei poliziotti hanno permesso di verificare che l’uomo non si limitava a vendere lo stupefacente, ma offriva loro un servizio aggiuntivo, cioè la disponibilità di un luogo sicuro in cui consumare velocemente la dose appena acquistata. Pertanto, l’uomo è stato arrestato. Inoltre, durante le fasi del controllo, gli agenti hanno avvertito un acre odore di stupefacenti, chiaramente riconducibile ad altra droga rispetto a quella già sequestrata. La perquisizione si è così estesa ad altri settori dell’appartamento ed in particolare al soppalco di una stanza attigua, nella disponibilità di altro uomo, presente nell’appartamento all’atto del controllo, che ha dichiarato di essere il titolare dell’immobile.

All’interno del soppalco sono stati rinvenuti numerosi involucri trasparenti e barattoli contenenti oltre 4 chili di infiorescenze essiccate di marijuana e semi di marijuana stessa. Anche in questo caso, è stato trovato del denaro e del materiale per il confezionamento, tutto debitamente sequestrato. Questa seconda tranche di stupefacenti è stata sequestrata a carico del titolare dell’immobile che, per questa ragione, è stato arrestato. Indagini sono in corso per chiarire e delineare le fasi dello spaccio e per stabilire la provenienza dello stupefacente.