Palermo, lancia zaino pieno di droga dalla finestra. Arrestata 36enne e denunciato figlio minorenne

Uno zaino è stato lanciato da una finestra di una casa nel quartiere Zen 2 di Palermo. All’interno sono stati trovati 700 grammi di hashish divisi in 313 dosi e 3,32 grammi di cocaina già pronte per essere vendute. A lanciare lo zaino dalla finestra è stata una donna di 36 anni, che in quella casa vive insieme al figlio minorenne, quando i carabinieri hanno citofonato alla sua porta. A segnalare subito la presenza di sostanze stupefacenti all’interno dell’appartamento è stato il fiuto del cane antidroga Ron.

Nascoste nel controsoffitto del bagno, infatti, durante la perquisizione sono state trovate 80 dosi tra cocaina e hashish. La donna è stata arrestata per detenzione e spaccio di droga ed è stata sottoposta ai domiciliari. Il figlio minorenne è stato denunciato per lo stesso reato e la procura per i minorenni di Palermo ne ha disposto l’affidamento ai familiari. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e inviate al laboratorio di analisi del comando provinciale di Palermo per le verifiche.