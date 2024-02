Palermo, trovato con hashish e 4000 euro in banconote false: arrestato un minorenne

Un minorenne palermitano è stato arrestato con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e spendita di banconote false. Il giovane è stato colto in flagranza di reato dai militari che poi hanno trovato in casa 70 grammi di hashish e 380 euro, di cui 350 in banconote contraffatte. Durante la perquisizione della casa della famiglia del 17enne sono stati recuperati altri 3700 euro in banconote false. Per questo anche i genitori – una coppia palermitana di 36 e 35 anni – sono stati denunciati.

Le banconote verranno inviate al comando dei carabinieri antifalsificazione monetaria di Roma per i necessari approfondimenti. L’arresto del minore è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minorenni che ha disposto il collocamento in comunità del ragazzo.