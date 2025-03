Palermo, donna ruba tre borse in un negozio di via Libertà e aggredisce la commessa

Una donna è entrata nel negozio Pink in via Libertà a Palermo e ha portato via tre borse del valore di circa mille euro. La commessa ha cercato di bloccarla, ma senza successo ed è stata aggredita. La giovane è riuscita a fuggire.

È andata peggio ad un uomo in via Roma alla Rinascente. Il ladro ha cercato di portare via alcuni oggetti di valore dopo avere danneggiato i dispositivi antitaccheggio, ma è stato bloccato dai carabinieri del radiomobile e arrestato. La merce è stata restituita.