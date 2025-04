Palermo, donna investita in via Isidoro Carini: è in gravi condizioni

Grave incidente stradale a Palermo, dove una donna di 77 anni è stata investita da un’auto in pieno centro. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la pensionata stava attraversando la strada sulle strisce pedonali in via Isidoro Carini, quando è stata travolta dalla vettura guidata da una 48enne.

L’impatto è stato violentissimo e l’anziana è stata scaraventata sull’asfalto. Immediatamente soccorsa, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia, dove si trova ricoverata in prognosi riservata. Sul posto gli agenti della Polizia municipale per i rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Si tratta della seconda donna che viene investita mentre attraversa la strada a Palermo in due giorni. Solo ieri in via Gaetano La Loggia un’altra donna, Maria Antonietta La Mantia, di 66 anni, ha perso la vita, travolta da un mezzo pesante.