La pretesa di entrare gratis in discoteca e la decisione di scatenare il panico davanti al rifiuto: sono 5 le denunce per danneggiamento davanti al nuovo Zaya club di via Cavour, a Palermo, la notte dell’8 febbraio. La polizia ha identificato, anche tramite le telecamere di videosorveglianza e il racconto dei testimoni, 5 ragazzi di 25 e 26 anni. Che avrebbero cercato di aggirare e rimuovere le transenne all’esterno del locale, per entrare senza biglietto. Dopo essere stati richiamati e allontanati, avrebbero iniziato a lanciare le stesse e altri oggetti contro l’ingresso della discoteca, danneggiando le porte, e scatenando il panico tra i clienti.