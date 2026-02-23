Foto di Dario De Luca

Una lezione di guida rischiava di trasformarsi in tragedia a Palermo. Un 17enne, a bordo di una Smart, ha investito una donna di 23 anni e la figlia di 4 anni. Entrambe, come riporta Palermo Today, erano appena uscite da un locale che si trova in via Concettina Ramondetta Fileti, nel quartiere Olivella.

La dinamica e gli accertamenti della polizia locale

Il guidatore, secondo le prime informazioni, non era da solo all’interno della macchina. Con lui ci sarebbe stata la proprietaria del mezzo. Insieme a quanto pare stavano effettuando delle manovre per il parcheggio della macchina. Per la 23enne e la figlia non ci sono state conseguenze importanti ma è stato comunque necessario l’intervento del 118. Dopo gli accertamenti del caso in Pronto soccorso entrambe sono state dimesse. Adesso al vaglio delle autorità, con i vigili urbani, c’è la posizione del 17enne e della donna proprietaria della Smart.