Palermo, tentato furto in un deposito di Rete ferroviaria italiana: due arresti

Avrebbero tentato di rubare da alcuni treni in un deposito di Rete ferroviaria italiana (Rfi). A Palermo un 30enne e un 16enne sono stati arrestati dalla polizia: l’accusa è tentato furto. I due – forse insieme ad altre due persone – sarebbero entrati nel deposito, che si trova nel quartiere Brancaccio, e utilizzando grosse funi avrebbero rubato 18 batterie. All’arrivo della polizia, i ladri avrebbero tentato di fuggire. Durante l’arresto il minorenne avrebbe opposto resistenza e avrebbe danneggiato l’auto della polizia; per lui, quindi, anche una denuncia per resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato. Le batterie sono state restituite a Rfi.