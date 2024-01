Palermo, dall’opposizione un’interrogazione sulla nomina del nuovo dirigente dell’ufficio Grandi eventi

I quattordici consiglieri di opposizione in Consiglio comunale a Palermo hanno presentato un’interrogazione al sindaco Roberto Lagalla per conoscere le procedure seguite dall’Amministrazione per la nomina del dirigente dell’ufficio Grandi eventi.

È quello che gestirà, tra gli altri, le manifestazioni per il 400simo anniversario del ritrovamento delle spoglie di Santa Rosalia. «I cittadini e le cittadine meritano di sapere che le finanze del Comune vengono gestite correttamente – scrivono i consiglieri di minoranza – ciò passa anche per ruoli di responsabilità attribuiti attraverso un inequivocabile criterio di competenza e qualità ed è per questo che abbiamo chiesto maggiore chiarezza sulla nomina del nuovo dirigente dell’ufficio Grandi eventi. Non vorremmo infatti rappresenti la prima di una serie di scorciatoie esperite dalla Giunta Lagalla per scavalcare le regole che esistono e di cui pretenderemo il rispetto a tutela dei palermitani e delle palermitane».

L’interrogazione è presentata dai gruppi Progetto Palermo, Oso, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Misto. Con una determinazione il sindaco Lagalla ha conferito a Gaspare Simeti, funzionario amministrativo del Comune, l’incarico a termine di dirigente dell’Ufficio teatri, spettacoli e coordinamento eventi.