Palermo: controlli in due allevamenti di Borgetto, sanzionati i titolari

Sanzioni per due allevatori a Borgetto, nel Palermitano. Durante i controlli in due allevamenti gestiti da una 45enne e da un 48enne del posto, i carabinieri della locale stazione insieme ai colleghi del Nas di Palermo e dei personale dell’Azienda sanitaria provinciale hanno riscontrato irregolarità sui marchi di registrazione e identificazione di vari capi di bestiame. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente per un totale di 3.000 euro circa. Disposto anche il blocco dei movimenti in ingresso e uscita di 29 bovini e 59 ovini, perché dieci sono risultati privi d’identificazione e registrazione. Nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio sono stati anche controllati 34 veicoli e 46 persone, elevando cinque sanzioni per un importo complessivo di circa 2000 euro. «Le attività di controllo – spiegano dal Comando provinciale dei carabinieri di Palermo – continueranno anche prossimi giorni e nelle settimane».