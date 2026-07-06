Proseguono i lavori al cimitero dei Rotoli di Palermo: da 34 tombe abusive di famiglie mafiose abbattute all’idea di un’area per i fedeli musulmani. Ne dà notizia il Comune, con la partecipazione al sopralluogo di oggi del sindaco Roberto Lagalla e dell’assessore ai Servizi cimiteriali Salvatore Orlando. L’operazione è inserita nei più ampi lavori di riqualificazione da quasi un milione di euro per il campo santo palermitano. Dove già tre anni fa erano state abbattute altre 75 sepolture abusive.

Il progetto di riqualificazione del cimitero

Oltre alle nuove demolizioni, il piano completo prevede la realizzazione di 120 nuovi loculi e percorsi accessibili, il ripristino degli impianti idrici ed elettrici, l’installazione di nuove fontanelle e fioriere. La consegna dei dei lavori, con durata stimata in un anno, dovrebbe essere entro luglio. Durante il sopralluogo dei vertici dell’amministrazione comunale, verificati anche i lavori per il secondo forno crematorio, che dovrebbe essere pronto entro l’anno.

La futura area per i fedeli musulmani

«Insieme all’assessore abbiamo avviato una riflessione per individuare all’interno del cimitero un’area da destinare alla sepoltura dei cittadini di religione musulmana – spiega il sindaco Lagalla -, nell’ottica di una città sempre più inclusiva». «L’intervento di oggi rappresenta un ulteriore tassello del grande lavoro avviato in questi anni per restituire efficienza, dignità e decoro ai servizi cimiteriali cittadini», aggiunge l’assessore Orlando. Dopo l’emergenza del 2023 con almeno 350 bare nei depositi, in attesa di sepoltura. E lo scandalo della cella frigorifera rotta, con parti anatomiche e feti.