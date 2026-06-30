Modifiche alla viabilità con la temporanea chiusura di parte di piazza Indipendenza, a Palermo. Le annuncia Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, in riferimento ai lavori per la connessione della nuova cabina primaria Università di Palermo. Durante i quali sono emersi alcuni reperti archeologici, che andranno adeso analizzari per permettere la prosecuzione dei […]
Foto di Terna
Palermo, temporanea chiusura in piazza Indipendenza
Modifiche alla viabilità con la temporanea chiusura di parte di piazza Indipendenza, a Palermo. Le annuncia Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, in riferimento ai lavori per la connessione della nuova cabina primaria Università di Palermo. Durante i quali sono emersi alcuni reperti archeologici, che andranno adeso analizzari per permettere la prosecuzione dei lavori. Il tratto davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana sarà quindi chiuso dalle 20 di giovedì 2 luglio fino alla mezzanotte di domenica 5 luglio.