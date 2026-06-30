Foto di Terna

Palermo, temporanea chiusura in piazza Indipendenza

30/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Modifiche alla viabilità con la temporanea chiusura di parte di piazza Indipendenza, a Palermo. Le annuncia Terna, società che gestisce la rete elettrica nazionale, in riferimento ai lavori per la connessione della nuova cabina primaria Università di Palermo. Durante i quali sono emersi alcuni reperti archeologici, che andranno adeso analizzari per permettere la prosecuzione dei lavori. Il tratto davanti alla sede della presidenza della Regione siciliana sarà quindi chiuso dalle 20 di giovedì 2 luglio fino alla mezzanotte di domenica 5 luglio.

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