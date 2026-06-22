A19 Palermo-Catania, scoperti 12 chili di marijuana in un doppiofondo

22/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un carico di 12 chilogrammi di marijuana è stato sequestrato dagli agenti della polizia Stradale di Buonfornello durante un controllo effettuato nei giorni scorsi lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania. La droga era nascosta all’interno di un veicolo con targa straniera fermato per accertamenti alla barriera autostradale.

La droga nascosta sotto il sedile

L’intuito degli agenti ha spinto gli investigatori a eseguire una perquisizione approfondita dell’abitacolo dell’auto, condotta da un uomo di 56 anni di nazionalità straniera che viaggiava insieme alla moglie. Gli operatori hanno così scoperto un vano ricavato artigianalmente sotto il sedile del conducente, accessibile attraverso un sofisticato meccanismo. Secondo quanto ricostruito, era necessario utilizzare un magnete in prossimità della zona del cambio per sganciare il sedile dal pavimento e accedere al nascondiglio.

All’interno del doppiofondo sono stati rinvenuti i 12 chili di marijuana, immediatamente sequestrati. Informata l’autorità giudiziaria, il conducente è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanza stupefacente.

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