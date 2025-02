In un b&b di Palermo sono stati rubati i bagagli di alcuni turisti e dei portafogli

Furto in un bed and breakfast in via Roma a Palermo. I ladri sono entrati nella struttura e avrebbero rubato i bagagli di alcuni turisti e dei portafogli. Durante il furto sarebbero state rubate anche le chiavi di altre strutture ricettive. Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.