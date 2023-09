Palermo, fanno esplodere un bancomat ma vanno via senza bottino

Esplosione la scorsa notte a Palermo dove tre uomini hanno preso di mira lo sportello bancomat della Banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo, all’angolo tra viale Regione Siciliana e via Platania. I tre avrebbero fatto esplodere un ordigno intorno alle ore 3, tuttavia, l’operazione non è andata a buon fine poiché non sono riusciti a portare con sé la cassaforte. Il fatto sarebbe stato segnalato sia ai vigili del fuoco che alle forze dell’ordine attraverso decine di chiamate. I danni sarebbero ingenti. Si indaga per individuare i responsabili dell’accaduto.