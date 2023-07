Palermo, bimbo cade dal balcone: è grave. I familiari picchiano i sanitari

Un bambino è caduto da un balcone in corso dei Mille a Palermo. Il bimbo è rimasto gravemente ferito dopo la caduta ed è stato portato all’ospedale Di Cristina del capoluogo in codice rosso. Sul posto, per prestare i primi soccorsi, sono intervenuti gli operatori sanitari con un’ambulanza del 118. Stando a quanto è stato ricostruito finora, un infermiere e un medico sarebbero stati picchiati da alcuni amici e parenti del bambino. Su tutto l’accaduto adesso sono in corso le indagini da parte della polizia.