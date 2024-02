Palermo, bambina di 10 anni violentata dal padre: è arrivata in ospedale con forti dolori

Avrebbe abusato della figlia di dieci anni. È questa l’accusa con cui i carabinieri hanno arrestato un 40enne del Palermitano. Le indagini, coordinate dalla procura di Termini Imerese, sono scattate dopo la segnalazione dei medici del Pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo.

È stata la madre a portare in ospedale la bambina che lamentava forti dolori al basso ventre. Dagli accertamenti medici sono emerse delle lesioni nelle parti intime compatibili con delle violenze sessuali. L’ipotesi è che l’uomo, da cui la madre è separata, abbia abusato della bambina nei momenti in cui la figli restava a dormire da lui. Per il 40enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.