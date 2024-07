Ingessato e con la stampella rapina un supermercato a Palermo

Sabato scorso, nell’ora di punta, è evaso dagli arresti domiciliari e ha rapinato un supermercato a Palermo, nel quartiere Brancaccio, portando via 300 euro. L’ha fatto a volto scoperto, con un arto ingessato e una stampella. E dopo la rapina è andato via con la propria auto parcheggiata nel piazzale dell’esercizio commerciale. Ai poliziotti è bastato guardare le immagini del sistema di videosorveglianza per riconoscere il rapinatore, arrestato poco dopo in una strada vicina al negozio, in via Messina Marine, dove s’aggirava a piedi, e portato in carcere. Con sé aveva ancora parte del bottino e un cacciavite, usato per minacciare la cassiera.