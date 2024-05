Palermo, due arresti per spaccio: trovati stupefacenti e molti soldi in contanti

Foto Porta/Photoviews

Due arresti a Palermo per spaccio di stupefacenti. Nel primo caso un 21enne palermitano è stato arrestato in flagranza di reato dalla polizia. Il giovane si trovava a bordo di un motociclo ed è stato fermato per un controllo: nei jeans gli sono state trovate cinque dosi di hashish, nella manica 12 dosi di cocaina. Inoltre il ragazzo aveva con sé 845 euro in banconote e in monete. A casa sua sono state trovate sette buste di cellophane con dentro 118 grammi verosimilmente di marijuana, mentre nel balcone della stanza da letto 68 buste sempre di cellophane, alcune delle quali identiche a quelle utilizzate per il confezionamento della marijuana. Il 21enne è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Nel secondo caso un 20enne è stato arrestato dai Falchi della polizia, che in abiti civili e a bordo di motocicli hanno effettuato un’operazione di controllo nel mercato storico di Ballarò, a Palermo. Il giovane, già sottoposto a obbligo di dimora e all’obbligo di firma, aveva con sé 42 dosi di crack – per un peso di sette grammi – e un coltello. A casa sua sono stati trovati due involucri di crack del peso di 43 grammi, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 5581 euro in contanti.