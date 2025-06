Palermo, autobus Amat si schianta contro un albero e un palo: due feriti nella notte

Incidente nella notte a Palermo, dove un autobus dell’Amat è finito fuori controllo schiantandosi prima contro un albero e poi contro un palo. L’incidente è avvenuto in via San Lorenzo, poco prima delle 3. A bordo del mezzo, due persone sono rimaste ferite nell’impatto. Soccorse dal 118, sono state trasportate all’ospedale Civico non sono in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e per rimuovere il mezzo dalla carreggiata è stato necessario l’impiego di una gru. Le cause dell’incidente sono in corso di accertamento.