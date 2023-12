Palermo: in casa con hashish, cocaina e munizioni. Arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è scaturito da una perquisizione a casa del 29enne, nel quartiere Zen 2 di Palermo. L’uomo, già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato trovato con 154 piantine di marijuana, sei panetti di hashish da 550 grammi, dieci grammi di cocaina e 150 involucri di dosi pronte per essere vendute, oltre ai contanti e a del munizionamento per armi da fuoco. Il 29enne adesso si trova ai domiciliari.