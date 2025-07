Palermo, 19enne arrestato con mezzo chilo di cocaina

Un giovane di 19 anni, di origini tunisine, è stato arrestato dalla Squadra mobile della polizia di Stato a seguito del sequestro di circa 500 grammi di cocaina. Il blitz è scattato all’interno di un appartamento nel quartiere Policlinico, da tempo nel mirino degli investigatori come punto attivo di spaccio nel centro città, frequentato anche da studenti universitari. L’attenzione degli agenti si è concentrata su un immobile sospetto, sottoposto a monitoraggio per giorni. Durante la perquisizione, nella camera da letto del 19enne, i poliziotti hanno rinvenuto il mezzo chilo di cocaina, bilancini di precisione e un coltello intriso di sostanza stupefacente, utilizzato probabilmente per il taglio e la suddivisione delle dosi.

L’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria. Al giovane è stata applicata la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di Palermo, con la prescrizione di restare a casa durante le ore notturne e l’obbligo di presentarsi regolarmente agli uffici di polizia.