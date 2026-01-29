Nella giornata ieri, sin dalle prime luci dell’alba, il quartiere Zen 2 è stato interessato da un servizio coordinato di controllo straordinario del territorio. L’operazione è stata finalizzata al contrasto della criminalità predatoria, del traffico di armi e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, disposta e coordinata dai carabinieri di Palermo, ha visto impegnate decine di militari facenti capo alla compagnia San Lorenzo. A garantire una visione strategica il controllo aereo che ha presidiato dall’alto i punti più sensibili del quartiere. Il bilancio dell’attività è significativo: 8 sono state le perquisizioni domiciliari effettuate. In particolare, in via Costante Girardengo, e nell’ambito di due distinti interventi, sono state arrestate cinque persone allo Zen 2 per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Due distinte operazioni

Nel primo caso, un palermitano di 31 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravato dalla misura dell’obbligo di dimora e con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato. All’interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Ben più articolata la seconda attività, che ha portato all’arresto di un intero nucleo familiare. Padre, madre e due figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

A insospettire i militari è stato il gesto repentino di una mano che ha lanciato dalla finestra un panetto di hashish del peso di quasi 100 grammi. Certi che nessuno fosse entrato o uscito dall’appartamento, i militari hanno atteso a lungo prima che la porta venisse aperta. All’interno, ulteriori riscontri inequivocabili: briciole della sostanza stupefacente erano ancora presenti sulla tastiera del computer, segno verosimile che il panetto fosse stato già in parte lavorato. La famiglia si è mostrata poco collaborativa, ma gli accertamenti avrebbero confermato i sospetti degli investigatori.

Trovate anche armi e bossoli

Nel corso del servizio è scattata anche una denuncia in stato di libertà per la detenzione di un’arma a salve modificata, rinvenuta unitamente a 26 bossoli. Inoltre, sono stati sequestrati due fucili da softair, che verranno inviati alla sezione balistica del R.I.S. di Messina per i successivi accertamenti tecnici. Nel corso dell’attività sono state segnalate alla prefettura quattro persone quali assuntrici di sostanze stupefacenti. Parallelamente, sono stati effettuati numerosi controlli al codice della strada, con l’elevazione di diverse sanzioni per violazioni accertate. L’operazione rientra in una più ampia strategia di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità diffusa.