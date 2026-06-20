Caldo e rischio incendi, a Palermo scatta l’allerta arancione

20/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La Protezione civile regionale ha diffuso un bollettino nel quale vengono segnalate condizioni di attenzione per diverse aree della Sicilia, con particolare riferimento al rischio incendi.

A Palermo rischio incendi di livello medio

Per la città di Palermo è stata prevista un’allerta arancione con pericolosità media per rischio incendi. La comunicazione è stata resa nota dall’amministrazione comunale, che invita cittadini e operatori a prestare la massima attenzione, soprattutto nelle aree verdi e nelle zone maggiormente esposte al pericolo di innesco e propagazione delle fiamme.

Temperature percepite fino a 33 gradi

Oltre al rischio incendi, il bollettino evidenzia anche condizioni di caldo significativo. Per Palermo è infatti prevista una temperatura massima percepita di 33 gradi centigradi, corrispondente al livello 1 di allerta per le ondate di calore. Le autorità raccomandano particolare prudenza nelle ore più calde della giornata, soprattutto per anziani, bambini e soggetti fragili.

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