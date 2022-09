Palermo-Agrigento, scontro frontale tra un’auto e una moto

Scontro frontale stamattina tra un’auto e una moto sulla strada statale Palermo-Agrigento. Il traffico è rimasto bloccato all’altezza dello svincolo di Misilmeri, nel Palermitano. Un motociclista di 28 anni (G.L.P. sono le sue iniziali) di Cefalà Diana, in provincia di Palermo, che era a bordo di una Ducati è finito contro una Fiat Bravo guidata da una ragazza, (N.C.), di 27 anni di Villafrati, nel Palermitano. Per estrarre il corpo della giovane, che era rimasto incastrato tra le lamiere della macchina, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. I feriti in codice rosso sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale Civico e al Policlinico. Sul posto i rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri. I mezzi sono stati sequestrati.