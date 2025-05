Palermo, madre entra a scuola e aggredisce insegnante e collaboratori: tre feriti

Due collaboratori scolastici e un’insegnante di italiano di una terza elementare della scuola Lombardo Radice di Palermo sono stati aggrediti dalla madre di un alunno, dopo che quest’ultimo era stato rimproverato per aver spinto un compagno disabile. I due collaboratori Ata hanno riportato ferite giudicate guaribili in sei giorni, mentre la docente ha avuto una prognosi di tre giorni dopo il passaggio al Pronto soccorso.

A segnalare l’accaduto sono stati gli stessi insegnanti con una lettera indirizzata all’Ufficio scolastico regionale, al sindaco e al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. La denuncia formale è stata presentata oggi ai carabinieri dal dirigente scolastico Francesco Paolo Camillo. Secondo la ricostruzione, tutto è iniziato quando un alunno ha spinto un compagno con disabilità facendolo cadere. L’insegnante lo ha richiamato al rispetto dei compagni, soprattutto di chi si trova in condizioni più fragili. Un rimprovero che, secondo quanto emerso, non è stato accettato dai genitori del bambino, i quali giovedì scorso si sono presentati a scuola. Il padre sarebbe stato bloccato all’ingresso, mentre la madre è riuscita a entrare nell’edificio. Dopo aver affrontato l’insegnante, avrebbe tentato di spingerla giù per le scale. Solo l’intervento di tre collaboratori scolastici ha evitato conseguenze peggiori: nel tentativo di bloccare la donna, due di loro sono rimasti feriti.