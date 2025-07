Da Roma a Palermo con 70 chili di hashish in auto: quattro arresti

Settanta chili di hashish nascosti all’interno di un’auto fermata a Palermo per un controllo da parte dei finanzieri del comando provinciale. Nel corso della perquisizione del veicolo in viale della Regione Siciliana, le fiamme gialle hanno trovato – dentro due trolley e un borsone – undici involucri con 691 panetti di hashish, per un peso complessivo di 70 chili. La droga, che è stata sequestrata, sul mercato avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per oltre 500mila euro. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato gli arresti per le quattro persone a bordo della macchina – quattro romani di 31, 30, 26 e 24 anni, di cui due con precedenti per droga – e disposto per loro la custodia nel carcere Pagliarelli di Palermo.