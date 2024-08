Palermo, viene picchiato ma poi aggredisce poliziotti e sanitari arrivati per soccorrerlo

Foto di Cristina da Pixabay

Prima aggredito, poi aggressore. A Palermo, in piazza Ottavio Ziino, un 50enne sarebbe stato colpito con violenza e ferito in diverse parti del corpo nel corso di un litigio. Però appena è arrivata la polizia e il personale sanitario del 118 l’uomo ha iniziato a inveire contro gli agenti; inoltre ha preso una bottiglia di birra, l’ha spezzata e ha minacciato i poliziotti. Nonostante qualche difficoltà, gli agenti sono riusciti a togliere dalle mani del 50enne la bottiglia e lo hanno bloccato. L’uomo è stato portato in ospedale, ma anche qui è riuscito a divincolarsi e ha cominciato a urlare tra le stanze della struttura. A quel punto gli agenti sono riusciti a bloccarlo di nuovo, successivamente il personale sanitario lo ha sedato. Sull’aggressione è stata presentata una denuncia.