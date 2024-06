È ai domiciliari a Bari, ma lo trovano in albergo a Palermo

Foto Pixabay hshotels

Sarebbe dovuto essere agli arresti domiciliari a Bari, in Puglia, invece è stato trovato a Palermo. Un 42enne originario della Puglia è stato trovato dalla polizia in un albergo in via Lincoln. A segnalare la presenza dell’uomo è stato l’alert alloggiati, un software che hotel e altre strutture ricettive usano per comunicare alla questura la presenza di ospiti. Questo strumento aiuta anche le forze dell’ordine a trovare persone ricercate per vari motivi. Gli agenti hanno accertato che l’avviso era corretto e hanno arrestato il 42enne per evasione.