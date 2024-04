Palermo, urta con la spalla un ragazzo e viene preso a calci e a pugni: è in ospedale con la mandibola rotta

Foto di Cristina da Pixabay

Urtare con la spalla un suo coetaneo gli è costato una mandibola rotta e una prognosi di 15 giorni. A Palermo, davanti al Teatro Massimo, un 16enne è stato aggredito da alcuni coetanei. Nella notte tra sabato e domenica il giovane stava passeggiando con un amico e avrebbe urtato con la spalla un ragazzo che stava passeggiando con la sua fidanzata. A quel punto il ragazzo urtato avrebbe colpito il 16enne con un pugno in faccia. Mentre era a terra, altri ragazzi lo avrebbero colpito con calci e pugni. Uno dei presunti aggressori avrebbe anche rotto un bottiglia per colpirlo, ma si sarebbe accorto dell’arrivo di alcuni giovani – che pare siano arrivati per soccorrere la vittima – quindi ha desistito.

A quel punto i presunti aggressori sarebbero fuggiti. Il 16enne aggredito è ricoverato all’ospedale Civico di Palermo con la mandibola fratturata, ematomi sul naso, sulla spalla e sulla nuca a causa delle percosse subite. Per lui una prognosi di 15 giorni. Sul caso indagano i carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Queste potrebbero aver immortalato la scena e la via di fuga dei presunti aggressori. Il 16enne ha raccontato ai militari che il presunto aggressore lo avrebbe minacciato anche sui social.