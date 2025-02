«Non ho nulla di illegale», dice ai carabinieri. Ma dimentica cocaina per 200mila euro

Un chilo di cocaina nascosta dentro contenitori per la raccolta di prodotti agricoli. A trovare i panetti sono stati i carabinieri di Palagonia (in provincia di Catania) che hanno arrestato un pregiudicato 57enne con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Già con precedenti specifici, l’uomo avrebbe comunque continuato a spacciare.

Dopo un lungo periodo di osservazione, i militari hanno deciso di intervenire e hanno fatto irruzione nell’edificio dove si trova l’appartamento del 57enne. Interrogato, l’uomo ha risposto di non detenere nulla di illegale. Nonostante le sue dichiarazioni, è iniziata la perquisizione che ha coinvolto anche un deposito annesso all’abitazione. L’attenzione dei carabinieri si è concentrata su alcuni grandi contenitori per la raccolta di prodotti agricoli. All’interno dei bidoni di plastica sono stati trovati due panetti di cocaina, confezionati sottovuoto, per un peso complessivo di oltre un chilo.

In un locale adibito a cucina, accanto a una stalla, sono state trovate una bilancia elettronica di precisione, una macchina per il sottovuoto e il materiale per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita al dettaglio che avrebbe fruttato tra 100mila e 200mila euro. L’uomo è stato arrestato ed è stato sottoposto ai domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico.