Padel, dopo la condanna per frode sportiva si dimette il delegato della federazione in Sicilia

Una missiva di poche righe per comunicare le dimissioni di Adriano Sammatrice dal ruolo di delegato Padel per la Sicilia all’interno del comitato regionale della Federazione italiana tennis e padel. A inviare la lettera al vertice nazionale è stato il presidente Giorgio Giordano. «Ringrazio Adriano (Sammatrice, ndr) per l’attività svolta in questi anni – si legge nel documento – che ha portato la nostra regione ad essere assoluta protagonista nel panorama padellistico italiano e soprattutto nel movimento giovanile dove diversi ragazzi sono stati convocati nelle rappresentative nazionali».

Dimissioni che seguono la condanna a quattro mesi, con ammenda di 1800 euro, per frode sportiva. Un giudizio, quello disposto a inizio marzo del tribunale federale di Roma, che con ogni probabilità sarà seguito da un ricorso al secondo grado. Nei giorni scorsi MeridioNews aveva provato a ottenere un commento dai protagonisti di questa vicenda ma gli stessi hanno preferito non rilasciare dichiarazioni alla stampa. «Per quanto riguarda il proseguo dell’attività del padel per il 2024 – conclude la lettera – ti comunico che i campionati a squadre saranno coordinati dal vice presidente Claudio Drago, l’attività individuale dal consigliere Salvatore Cavallaro e il TPRA e le manifestazioni regionali dal consigliere Fabrizio Greco».