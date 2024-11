Incidente sul lavoro a Pachino: un 27enne muore schiacciato da un mezzo meccanico

Foto di Dario De Luca

Stamattina a Pachino, in provincia di Siracusa, un ragazzo di 27 anni è morto sul posto di lavoro. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo meccanico mentre era impegnato in alcuni lavori in un appezzamento di terreno. Inutili i tentativi dei soccorritori di salvarlo: le lesioni riportate dalla vittima sono risultate troppo gravi. L’incidente – sul quale stanno indagando la polizia di Stato e la polizia municipale – è avvenuto in contrada Maucini. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sull’accaduto per accertare eventuali responsabilità.