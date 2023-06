Pachino, uomo ucciso a coltellate. Indagini in corso

Un uomo è stato ucciso la notte scorsa a coltellate a Pachino, in provincia di Siracusa. L’omicidio è avvenuto in via Garibaldi, dove alcuni residenti hanno visto il cadavere in strada e hanno dato l’allarme. Quando gli operatori sanitari del 118 sono arrivati sul posto, il giovane era già morto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno riscontrato ferite da arma da taglio sul corpo(in particolare all’altezza del torace) della vittima, che è un 27enne di origine tunisina. I militari hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona dove è avvenuti l’omicidio. I video saranno esaminati alla ricerca di elementi utili a ricostruire il delitto e a individuarne l’autore. Stando a quanto è emerso finora l’omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una lite che sarebbe scoppiata tra più persone.