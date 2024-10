Incidente stradale a Carini: si scontrano due auto, ferite due persone

Scontro tra due auto in provincia di Palermo. In via Angelo Morello a Carini si sono scontrate due auto: una guidata da una 49enne, l’altra da un 23enne. Il personale del 118 ha trasportato le due persone al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia di Palermo. La polizia municipale di Carini sta effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.