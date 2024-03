Pachino, evade dai domiciliari per andare al bar

Avrebbe dovuto restare in casa dove era sottoposto agli arresti domiciliari. Invece, un 26enne di Pachino (in provincia di Siracusa) è evaso per andare al bar. Il giovane era finito ai domiciliari – con il braccialetto elettronico – a luglio con l’accusa di atti persecutori, lesioni personali e tentata estorsione.

Sono stati i carabinieri a non trovarlo all’interno dell’abitazione durante un controllo ma seduto al tavolino di un bar del centro della cittadina del Siracusano. Una volta rintracciato, i militari lo hanno arrestato per il reato di evasione e lo hanno sottoposto di nuovo ai domiciliari in casa, come disposto dall’autorità giudiziaria.