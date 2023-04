Caro voli, dall’Osservatorio regionale le prime proposte. In arrivo uno sconto sui biglietti dei siciliani

L’Osservatorio per il trasporto aereo voluto dalla Regione inizia a ingranare. Dall’ultima riunione, la seconda da quando è stato costituito per far fronte ai rincari sproporzionati applicati dalle compagnie aeree per chi viaggia da e verso la Sicilia, è nata la promessa da parte del governo Schifani di un contributo economico da applicare a ogni tratta per i viaggiatori siciliani sotto forma di sconto sui biglietti che sarà applicato ai residenti in Sicilia.

L’Osservatorio inoltre ha accolto la proposta di Carmelo Calì, rappresentante del Consiglio nazionale consumatori e utenti, di chiedere il riconoscimento della condizione di insularità, come sperimentato in Sardegna. «Come avevo proposto – dice Calì – la continuità territoriale è la prima strada da percorrere. Sono contento che non solo la Regione ma tutti i componenti dell’Osservatorio abbiano condiviso questa scelta».

Allo studio anche la proposta di integrare l’esposto all’Antitrust estendendolo anche all’abuso di posizione dominante e a un provvedimento cautelare, per cui è stato chiesto parere all’ufficio legislativo della Regione. «Restiamo in attesa di tale parere– continua Calì – ci auguriamo che sia positivo e arrivi al più presto. Infine, la Regione ha inviato richiesta al ministero dei Trasporti di miglioramento dei collegamenti ferroviari verso gli aeroporti.