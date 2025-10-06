L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme la settimana generale di tutti i 12 segni dello zodiaco, in attesa dei nostri approfondimenti astrologici.

ARIETE

Per voi Ariete, l’oroscopo lascia il campo libero a Venere, che vi stuzzica da lontano. E vi convince a guardare bene dentro le vostre emozioni e a comprendere che a volte siete un po’ gelosi. Spesso non vi disturbate a nasconderlo, anzi siete chiari e manifesti, tanto da farvi amare di più. Giove in quadratura vuole dirvi che non è il momento di accettare proposte che sembrano molto allettanti, ma che non risulterebbero poi così convenienti. Anche al lavoro non prendetevi troppe responsabilità.

TORO

In questa settimana che si apre con lunedì 6 ottobre, l’oroscopo segnala un Mercurio che comincia a funzionare per voi Toro. Vi promette una relazione sociale molto più dinamica, attiva e divertente. Avete voglia di rispolverare vecchi affetti e di rivedere le persone che vi appartengono. Mentre, nel lavoro, Saturno vuole darvi segnali di rassicurazione per i primi passi che molti di voi stanno compiendo, verso nuove direzioni più indipendenti ed evolutive. Con maggiore coraggio, anche Giove e la Luna vi aiuteranno a sentirvi più sicuri in amore e nella realtà pratica. Mentre Marte punge in opposizione, ma voi sarete più forti.

GEMELLI

L’oroscopo vi avverte: una serie di pianeti tramano contro voi Gemelli, rendendo un po’ complicate le relazioni, in questa settimana da lunedì 6 ottobre. Ci sono rapporti in cui sentite che c’è qualcosa che non va e di non detto. E allora eccovi, curiosi e logorroici, fare ipotesi di ogni genere. A provocare tutto ciò è il vostro Mercurio, un po’ disturbato da altri pianeti, ma avete solo bisogno di chiarezza e rassicurazione. Al lavoro, invece, ci tenete a sperimentare nuove strade e a creare rapporti molto più professionali. Che accendono la vostra curiosità e vi portano lontano con stimoli coinvolgenti.

CANCRO

Questa settimana, da lunedì 6 ottobre, voi Cancro, riscoprirete l’amore per il lavoro, tema sul quale avete molto dibattuto nei mesi scorsi, come sa bene il vostro oroscopo. Sentite finalmente ripagati impegno e sforzi. E, molto più pacificati con quanto vi sono costati gli ultimi cambiamenti, sarete finalmente in equilibrio. In amore, Venere in trigono vi fa trascorrere una settimana molto piacevole: fatta di pacificazioni e risanamenti con il partner; e nuovi incontri sociali per i single che cercano l’anima gemella. La vostra Luna, questa settimana, vi regala un forte intuito, usatelo bene…

LEONE

La settimana, per i Leone, è un po’ routinaria: Venere vi farà desiderare più tempo e spazio per l’amore, che sentite un po’ sacrificato. Ma non per questo meno ardente e vorace. La Luna vi darà qualche spiraglio inatteso a metà settimana. Al lavoro, intanto, le cose migliorano molto e vi danno soddisfazione, tale da sentirvi fortemente creativi, pieni di risorse e pronti ad abbracciare sfide e progetti sempre più ambiziosi. Che vi mettono nelle condizioni di trovare il posto che desiderate nel contesto professionale che avete sempre sognato.

VERGINE

L’astrologo Marco Amato e il suo oroscopo della settimana da lunedì 6 ottobre 2025

Ottimo oroscopo, per voi Vergine, per questa settimana da lunedì 6 ottobre. Sarete coccolati dalla bella Venere, che fa fluire i sentimenti liberandovi e rendendovi più paghi del vostro rapporto. Mentre le condizioni generali di Mercurio, il vostro pianeta guida, migliorano e si fanno per voi favorevoli. Anche guadagnando una buona dose di intuito, che non vi servirà solo in amore, ma anche al lavoro. Dove vi sentirete molto più arditi nell’affrontare piccole e grandi battaglie, ma sempre con un’innata eleganza. Qualcuno, forse, questa settimana, sarà posto a un vostro severo vaglio.

BILANCIA

Settimana, per voi Bilancia, confortevole e ripagante di tanti sforzi: da lunedì 6 ottobre, l’oroscopo segnala che cominciano ad arrivare i risvolti e le conseguenze di operazioni studiate e calcolate. In amore torna distensione e sembra che siate più in accordo con il partner, che vi ha mostrato cambiamenti positivi. Previste nuove persone da incontrare e da ascoltare: non solo per motivi ludici, ma anche per motivi pratici, che hanno un indubbio valore aggiunto. Come contatti lavorativi utili, ad esempio, che possono aprire nuove strade e filoni.

SCORPIONE

Netta ripresa anche per voi, con un Mercurio in Scorpione che sembra volere suggerirvi, come un diavoletto, tante nuove idee e soluzioni. Con un coraggio che vi aiuta a rendervi conto di quanto siete creativi, resilienti e forti. Anche in amore vi sentirete più passionali e disponibili a prendere più alla leggera alcune piccole disavventure, che in altri periodi avreste vissuto peggio. Il vostro animo sembra più rincuorato da tantissime promesse lavorative, che paiono avverarsi, portando vantaggi e soddisfazioni nuove.

SAGITTARIO

Questa, da lunedì 6 ottobre, sarà ancora una settimana un po’ confusa per voi Sagittario, in cui l’oroscopo rileva come Mercurio e Marte sembrino mettervi molti dubbi e incertezze in mente. Il vostro cielo è sempre pieno di tante aspettative, ottimistiche e coraggiose, che sembrano portarvi a fare del vostro meglio per superare tutte le incertezze. Forse la non collaborazione di Giove la leggerete con un senso più spirituale: ovvero che non è il momento di rischiare in affari che richiedono una grandissima concentrazione e forte impegno. Per adesso, non ne avete gli strumenti…

CAPRICORNO

Una splendida settimana per voi Capricorno, che vivete uno stupendo trigono di Venere che magnifica i sentimenti e vi dà forza, coraggio ed energia. E anche un pizzico di fortuna in più, che vi aiuta moltissimo al lavoro e favorisce i progetti a lunga scadenza, sempre i più ambiti da voi Capricorno. È un cielo generoso, da sfruttare al massimo: solo domenica, con la Luna in opposizione, dovrete stare attenti a essere più delicati, poiché rischiate di urtare la sensibilità altrui.

ACQUARIO

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 6 ottobre, per voi Acquario, promette di essere strepitoso in amore. E di riservarvi moltissime sorprese, che sembreranno lanciare sguardi seduttivi e occasioni davvero molto coinvolgenti. Mentre al lavoro vi sentite un po’ stanchi e provati: forse vi siete messi troppe responsabilità sulle spalle e, adesso, potreste accusare il peso di tutto in maniera stressante. Non esagerate con le parole, anche perché Mercurio è dispettoso e nemico: calibratevi bene, ma non demordete, è una settimana che richiede un po’ di sacrificio.

PESCI

Con Venere in opposizione, questa settimana per non sarà troppo semplice per voi Pesci. Perché dovrete ancora avere pazienza in amore e in alcune relazioni lavorative. Di contro, il lavoro di per sé è forse la cosa che vi dà più soddisfazioni, perché molte delle vostre idee sembrano ascoltate e la vostra autorità si fa necessaria e forte. L’aiuto di Mercurio e Marte in Scorpione vi suggerisce però di attaccare ai lati, e di essere più furbi, tanto da agire sapientemente di tattica e ottenere, con il vostro talento di anticipatori empatici, la strategia giusta.