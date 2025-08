Oroscopo della settimana dal 4 al 10 agosto 2025

ARIETE

La settimana inizia, per l’Ariete, in maniera molto complessa, ponendo subito la presenza della quadratura della Luna come il tratto più significativo. Le emozioni sfideranno la logica di Saturno e il caos di Nettuno, scatenando insicurezze davvero significative ma che, se viste, vi faranno superare un momento incerto con grande disinvoltura, anche prendendo in esame il vostro modo di agire. Al lavoro non mollate, anche se vi sembra di sfidare i mulini a vento: il tempo vi darà ragione, non dubitate adesso, abbiate la capacità di vedere le cose in maniera ampia e prospettica. In amore, forse è il caso di alzare le aspettative poiché, per come siete impegnati, non avete voi per primi molto tempo.

TORO

La settimana, per voi Toro, è ottima, tutto sembra filare liscio. La Luna vi aiuterà ad avere padronanza emozionale e a vivere in maniera serena le emozioni: la stabilità sentimentale è assicurata dalla dolce Venere in Cancro, che rende l’amore molto più complice e armonico, e interviene su una certa stabilità familiare. Mercurio solamente sarà smanioso di chiarezza e non sempre vi farà trovare le parole giuste, ma poco conta visto che voi amate essere di poche parole. Il cielo vi lancia delle informazioni importanti e, nel vostro circostante, non mancheranno novità che vi lasceranno stupiti. Approfittate del tempo libero per programmare un po’ il lavoro e pensare a nuovi accordi, per i progetti economici datevi tempo.

GEMELLI

Una settimana in cui tutta l’esigenza di chiarezza di Mercurio aiuterà voi Gemelli a esternare molto meglio le vostre esigenze, i vostri pensieri, a volte emozionalmente travolgenti e a volte un po’ incastrati in dubbi e ripensamenti. Sarà una settimana in cui vi piacerete più del solito, poiché vi sentirete chiari e autentici, perché sapete che al lavoro ormai siete indispensabili e capaci di ottimizzare e creare soluzioni veloci per tutto e tutti, mentre in amore siete oggettivi, privi di dubbi, ma molto in osservazione. La vostra generosità affettiva sembra trainare intere situazioni familiari o di gruppo, la vostra centralità nello zodiaco è preziosa e vi aiuterà a sentirvi parte di tutto ciò che attraversate. Un amore del passato torna a farsi vivo…

CANCRO

Cari Cancro, la vostra Luna, che attraverserà il Capricorno, darà del filo da torcere a molti nello zodiaco, ma dovrete stare attenti a non distrarvi troppo, poiché sarà anche opposta al vostro cielo zodiacale. Non solo, Marte tenderà a non farvi rischiare, poiché la Luna vi mette a tu per tu con i limiti del vostro rapporto di coppia e vi predispone a una serena visione delle cose, che riguarda tanto le vostre responsabilità quanto quelle del partner. Il cielo zodiacale non ammetterà parole di troppo, poiché Mercurio vorrà chiarezza e onestà, ma non aggressione. Intanto, il lavoro presenterà in prospettiva delle scelte obbligate, che si riverberano sulle abitudini del quotidiano che vi preparate ad accogliere.

LEONE

Una settimana un po’ contraddittoria per sua maestà Leone, che nello zodiaco affascina tutti con il suo ritrovato smalto e la sua rediviva vitalità, che non vuole più cadere nelle trappole dei non detti o delle difficoltà gestionali della coppia e del lavoro. Adesso, spazio per voi! Avete voglia di stare bene, essere leggeri e divertirvi e inviterete anche il vostro partner su questa frequenza: starà a chi vi ama, a questo punto, seguirvi. Ma vi chiederete pure quando è il caso di fermarvi e aspettare di essere corrisposti, coscienti che offrite molto e che desiderate, in ultimo, essere ricambiati e motivati. Anche al lavoro siete molto validi, ma desiderate più mezzi e margine di manovra, in modo da fare veramente brillare le vostre qualità e utilizzare al meglio le vostre potenzialità. Piccole entrate di denaro.

VERGINE

Bella settimana per voi Vergine, durante la quale la bella Venere inizia a dialogare con voi, suggerendovi le parole giuste e le considerazioni più appropriate. Da questa settimana, vi rilasserete in amore e non lo vivrete come una prova o un enigma da decodificare: vi affiderete di più e proverete, anche sotto l’influsso della Luna in Capricorno, a sentirvi più vicini al partner con i sentimenti e le condizioni più appropriate. Ciò che avete costruito al lavoro, adesso, andrà da sé e vi consentirà di stare meglio e senza pensieri per un po’, quindi godetevi questo momento e vivete l’intensità dell’amore, anche confidando in un aiuto familiare inaspettato, che vi semplifica la vita.

BILANCIA

A voi Bilancia, questa settimana sarà utile per guardarvi dentro e comprendere con la massima onestà ciò di cui avete bisogno. Volete che le cose in cui avete investito godano di una certa sicurezza, di continuità e non vorrete rischiare più di essere sempre voi a portare il peso di tutto o di creare dei mondi che poi risultano effimeri per la poca affidabilità altrui. Per questi motivi parlerete chiaro con il partner, esprimendo di volere di più e la volontà di investire in progetti che cementino la stabilità della coppia. Al lavoro non potrete fare sconti, ma dovrete ragionare con lucidità, comprendendo ciò che vi conviene e cosa no: non volete più accanto persone che frenano la vostra corsa verso il miglioramento.

SCORPIONE

Innamoratissimo lo Scorpione questa settimana, che sembra farvi godere di tutti i favori di una Luna in Capricorno e di una Venere in Cancro, che vi aiuteranno a rivivere l’amore a tutto campo. Occhio proprio a questi segni zodiacali, il Cancro e il Capricorno: potrebbero amarvi a vita! Godete quindi di sentimenti che rinascono dentro di voi e di momenti difficili superati: ora, scaricate l’onda emotiva e rasserenatevi. Al lavoro, molti progetti vi vedono protagonisti e vi mettono nelle condizioni di riuscire a sorprendere alcuni referenti che vi hanno chiesto qualcosa e a cui darete molto di più di quanto non si aspettassero.

SAGITTARIO

Ora che la bella Venere non è più nemica, questa settimana per voi Sagittario sarà ancora più semplice della precedente, felici e liberi di potervi esprimere e di progettare con il partner tanto altro. Con il ritrovato Mercurio, inoltre, vi sentite di poter esplicare molto di più intorno a voi, riprendete i dialoghi amicali e le interlocuzioni sociali e lavorative in maniera intelligente e soddisfacente. A volte sarete un fiume in piena, poiché una voglia di sognare si è impadronita di voi e siete splendidamente tornati a essere positivi e pieni di progetti, su cui le stelle vi raccomandano di non avere fretta.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, è arrivato il tempo di cambiare e sarà proprio Venere a obbligarvi a farlo. La sua opposizione vi metterà nelle condizioni di dover accettare le diversità del partner e delle persone che amate: non è correggendo o tentando di ottimizzare la vita di chi vi sta intorno che starete meglio, ma nella matura accettazione delle diversità, che segnerà per voi un percorso nuovo in amore, che vi renderà saggi e maturi e anche, decisamente, più sereni. Sarete inteneriti dalla Luna, che vi metterà nelle condizioni di mostrare le vostre debolezze, le ferite e i bisogni: non vi sentirete scoperti o disarmati, ma fieramente pronti davanti alla verità affettiva che avete sempre cercato. Anche al lavoro, non dannatevi l’anima per la poca attendibilità altrui: semplicemente, non smettete mai di cercare ciò che vi fa sentire al sicuro.

ACQUARIO

Avete finalmente smesso di avere paura dei sentimenti, voi dell’Acquario? Ora che Venere è nel mondo dei sogni e che la Luna vi mette in contatto con le emozioni che spesso nascondete; ora che avete fatto pace con il passato e vi rendete conto che le relazioni sono una cosa bellissima, che vi riempiono il cuore e che non sottraggono tempo alla vostra creatività, ma che anzi l’alimentano; ora siete finalmente pronti a vivere la relazione più importante della vostra vita. Per ciò che riguarda le attività pratiche, siete ispiratissimi e instancabili: avete bisogno di qualcuno che vi ricordi che avete anche una casa e una vita personale da mandare avanti…

PESCI

Splendida Luna in Capricorno, per voi Pesci, che segnala la forte presenza di incontri magici e fortunati, che vi aiuteranno a cambiare qualcosa di importante. I single del segno sono tra i più fortunati dello zodiaco: vi sorprenderete per le magie che le trame planetarie di Luna e Venere tesseranno per voi. Per le coppie, è una settimana bellissima fatta di vicinanza, condivisione ed empatia. Il lavoro è qualcosa che, per adesso, non amate troppo: desiderereste, infatti, sentire più armonia e che alcune cose cambiassero per sempre. A volte penserete con nostalgia che gli entusiasmi di un tempo non ci sono più, ma al ritorno dalle ferie troverete delle sorprese che vi faranno ricredere.