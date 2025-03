Oroscopo della settimana: dal 3 al 9 marzo 2025. Esplosiva voglia di comunicare per Ariete, Gemelli e Acquario

Questa settimana l’oroscopo cambia molto la sua disposizione, Mercurio il pianeta della comunicazione scivola in Ariete, abbandonando l’empatia sentimentale dei Pesci per rendersi esplosivo e sferzante in Ariete. Favorevole per i segni di fuoco, e per gli aria, tranne la Bilancia che è un po’ più nervosetta. Venere si blocca ed inizia il suo moto retrogrado centellinando le attenzioni sentimentali e favorendo solo chi veramente in amore si concede.

ARIETE

Arriva Mercurio in Ariete a rendervi più loquaci del solito. Questa settimana la sua presenza vivacizzerà molte dinamiche che tenderanno a rendervi più sociali e socievoli, inoltre sembrate riprendere i dialoghi con familiari ed amici. Gli aspetti che formerà, però, non sono da sottovalutare, poiché potrebbe farvi eccedere in accordi e promesse non sempre convenienti: è sì un momento più comunicativo, ma non adatto a prendere decisioni affaristiche e patrimoniali.

TORO

Per voi Toro è una settimana votata ad una lucida visione delle cose. Sembra infatti che gli intrecci planetari abbiano disegnato un panorama sicuro, ma poco movimentato: per molti di voi sarà rassicurante così, mentre altri più ambiziosi o vogliosi di concretizzare affari e svolte nella vita dovranno semplicemente rendersi conto che non tutto si può ottenere in queste condizioni, che hanno bisogno di essere maggiormente curate ed accudite. Il cielo vi esorta a spendervi in altro e ad avere più frecce al vostro arco.

GEMELLI

Splendida settimana per i Gemelli che vantano ospiti illustri come la Luna, che si congiunge al generoso Giove, ed il vostro caro Mercurio che scivola in Ariete e vi ridona il suo argento vivo. La Luna, con Giove, sarà generosa e tenderà a darvi una forte spinta in termini di agio e semplificazione delle cose che sembrano tutte adesso risolvibili. Ricongiungimenti affettivi e pacificazione saranno le insegne di questa settimana secondo l’oroscopo. Mercurio vi fa socializzare, vi rimette in contatto con gli amici e vi ridona la facoltà di essere dinamici e molto ma molto più abili al lavoro e nelle trattative.

CANCRO

È la settimana giusta per voi Cancro per dimostrare qualcosa di importante. Il vostro cielo ha l’antipatia di Mercurio che, spostandosi in Ariete, vi obbligherà a dare qualche risposta al lavoro in termini di impegno e costanza, a prendere decisioni e a mettervi nelle condizioni di cambiare qualcosa di sostanziale nella vita. Non sarà una settimana di comunicazioni brillanti, ma sicuramente troverete conforto nella vostra grande capacità di anticipare i bisogni degli altri e di accorgervi di ogni emozione altrui. Anche Venere non è troppo dolce per voi, mettendovi di fronte all’evidenza che le esigenze del partner sono diverse dalle vostre.

LEONE

Cari Leone, se Plutone vi confonde le idee e vi fa vedere del marcio non solo in Danimarca, arriva Mercurio a darvi la spinta giusta in una meravigliosa posizione di trigono che vi ridona la parola e la capacità di essere capiti e compresi. L’oroscopo di questa settimana sembra spingervi ad essere più temerari e sfacciati, a fare pace con alcune insicurezze e a decidere di provare ad agire nelle piccole cose invece che stare a guardare. Il consiglio delle stelle è di non esagerare comunque con le parole. Mentre in amore Venere ha già fatto il suo dovere dandovi passione ed intensità, Giove vi spinge ambiziosamente a preparare il terreno per un exploit primaverile.

VERGINE

Per i Vergine la buona notizia è che Mercurio ha dismesso l’opposizione fastidiosissima che ostacolava voi e la vostra capacità di relazione. Mercurio, giocando nel vostro oroscopo un ruolo essenziale, ha da questa settimana cambiato atteggiamento non prima però di aver toccato dei pianeti che portano a galla una serie di fraintendimenti che potete recuperare con facilità e grande presenza di spirito. Anche Venere ha fatto il suo dovere, e adesso vi ricorda quanto bisogno c’è di innamorarvi di nuovo dei sentimenti. Buone notizie grazie ad un confronto molto importante con un referente al lavoro, che vi restituirà il giusto merito. Attenzione a non esagerare con le richieste che hanno bisogno di tempo per essere approvate.

BILANCIA

Cari Bilancia, anche Mercurio si sposta in opposizione, e ricominciano le discussioni necessarie. Molti di voi hanno a che fare con problemi a lungo rimandati o di non facile soluzione tempistica, l’oroscopo prevede uno scambio obbligatorio con i vostri referenti lavorativi, chiarimenti con specialisti, e la creazione di una nuova strategia di azione visto che l’attuale non porta a molto. Associato anche a Venere in opposizione, i due pianeti veloci insisteranno questa settimana sul bisogno di essere franchi anche in amore, dove volete sentire la vera consistenza del rapporto al di là delle diversità caratteriali. La Luna magicamente in trigono con Giove, in settimana, vi procura il famoso colpo di fortuna.

SCORPIONE

Oroscopo in ripresa per voi Scorpione! Marte viene sollecitato e le mollezze spariranno, ma siete in trepida attesa di risposte che hanno a che fare con la vostra riuscita professionale. Sembra arrivato il momento di riuscire a toccare con mano i risultati di ciò per cui vi siete battuti e finalmente avete ottenuto. Anche la passione è in ripresa, e per questo vi divertirete a fare un po’ i misteriosi: la cosa vi è sempre riuscita bene, del resto. Mercurio e Venere sembrano distanti, eppure sono in territorio di Marte, da dove potranno creare per voi una serie di emozioni che vi faranno ancora una volta vibrare e creare dalle fondamenta una storia nuova e intensa come la desideravate.

SAGITTARIO

Ben contenti i Sagittario con il trigono di Mercurio che si aggiunge a quello di Venere che sembra portare nuova tensione positiva. L’oroscopo sembra essere molto generoso, in amore, nelle relazioni sociali e con tutti i vostri hobby e passioni. Mercurio e Venere vi spingono positivamente a slanci e rilanci negli affari e nel lavoro, ma le stelle vi ricordano che con Giove ancora in opposizione, e con Mercurio e Venere che ancora vengono influenzati da Nettuno, è meglio non fidarsi subito, acquisire informazioni e non lanciarsi in niente in maniera istintiva tranne che nell’amore. Più in là potrete muovervi come volete.

CAPRICORNO

A voi Capricorno i pianeti sorridono, solo Mercurio vi tradisce iniziando una quadratura dall’Ariete. Poco male, visto che per natura non siete mai troppo loquaci, e questo sciogliersi in sentimentalismi di recente non vi ha molto avvantaggiato, anche se è stato liberatorio. Adesso l’oroscopo ha in mente per voi una maggiore forza interiore, data dalla favorevole posizione del Sole in Pesci, mentre le condizioni generali del cielo vi esortano a non avere fretta di concludere accordi poiché Nettuno potrebbe farvi incappare in persone poco attendibili. Nella relazione siete comunque abbastanza stabili e sicuri di essere amati.

ACQUARIO

Voi Acquario state vivendo un momento di risveglio in tutti i sensi. L’oroscopo di questa prima settimana di marzo vuole di nuovo la vostra amicizia con Mercurio, il pianeta della comunicazione che sottolinea la vostra natura aerea, l’elemento a cui appartenete simboleggia il pensiero e la comunicazione, e lo potenzia molto data la sua nuova residenza in Ariete. Indecisi se dire o no tutto ciò che vi passa per la testa, eccovi pronti a una nuova avventura professionale, a una nuova voglia di esternare ciò che pensate, anche spinti dalla creatività di Plutone che vi stimola in tutti sensi. Ricordate che ne ferisce più la lingua che la spada, e in amore o al lavoro sarete un po’ indecisi su quanto dire o meno. Ottime soluzioni invece arrivano per la casa, e per delle spese a cui dovrete ovviare in maniera tempestiva.

PESCI

Voi Pesci siete situati alla fine dello zodiaco, il che ha il significato di essere pronti a lasciarsi andare. Accade infatti che Mercurio, salutandovi e scivolando in Ariete, lasci la consapevolezza che alcune interlocuzioni e alcune relazioni siano uscite dalla vostra vita, e voi non avrete voglia di dibattere su scelte o condizioni che si sono generate da un reiterarsi di situazioni che vi hanno solo stressato. Forse volete solo godervi il successo del vostro amore e dei vostri sentimenti, che in questo momento vi compensano non poco lasciando andare i discorsi inutili e le scelte degli altri che, anche se non approvate, non potete impedire, ma che potrebbero essere da spunto per una vostra scelta futura.