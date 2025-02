Oroscopo della settimana: dal 24 febbraio al 2 marzo 2025. Acquario e Pesci vedono realizzati successi e sogni

La settimana ha come protagonista il grande pulsare dell’ammasso planetario in Pesci, favorendo i segni d’acqua, quindi anche Cancro e Scorpione. Anche Mercurio e Saturno diranno la loro, visto che unendosi in congiunzione obbligheranno tutta la ruota zodiacale a riflettere un po’. Amori, risultati, traguardi e obbiettivi saranno i temi della settimana.

ARIETE

Buone notizie per voi, Ariete. Questa settimana, il vostro motore planetario Marte riprende il suo moto diretto, e voi vi accendete di passione. Seppure in quadratura, Marte non vi impedirà di affrontare le controversie e superarle. Mercurio si congiunge a Saturno e per voi potrebbe risultare una certa impacciatezza in ruoli lavorativi prestigiosi ma ai quali dovete ancora abituarvi. Il weekend si propone molto bene con una Venere che vuole gioire in amore senza troppe complicazioni.

TORO

I Toro hanno di che gioire in questa settimana in cui le cose sembrano andare decisamente molto meglio: potrete infatti porre soluzione a qualche piccolo cruccio. L’aspetto più importante, già nei primi giorni, sarà la congiunzione Mercurio e Saturno, che sarà compatibilissima con il vostro cielo e avrà modo di darvi l’intuizione che avete finalmente sedimentato e le certezze che cercavate, per potere essere più tranquilli sia da un lato pratico che nella vostra vita sentimentale. Qualche oscillazione umorale è prevista, ma sarà compensata da una dolcissima Luna nei Pesci nel weekend che vi scalderà il cuore.

GEMELLI

Il lunedì per voi Gemelli inizia molto bene, ma la quadratura dei pianeti in Pesci si farà sentire questa settimana pungolandovi un po’. La congiunzione Mercurio-Saturno vi metterà nelle condizioni di riflettere molto e, nonostante gli slanci allegri di Giove nei vostri gradi, ecco che alti e bassi si faranno sentire. I sorrisi di Venere saranno più promettenti nel fine settimana, ma non state troppo a valutare le situazioni in tutte le risultanti possibili, poiché la congiunzione di Mercurio, il vostro pianeta, a quello della sapienza vi renderà forti mentalmente e capaci di optare per delle sicurezze.

CANCRO

Con tutti questi pianeti in Pesci non può che andarvi bene, cari Cancro, che mai come in questo momento dovete prendere decisioni importanti o sostenere la famiglia in maniera presente. Il vostro cielo parla di grandi appoggi planetari, e Mercurio e Saturno saranno dalla vostra parte a rendervi ponderati e pieni di grandissima voglia di fare. Mentre solo Venere rende ancora un po’ tesa la situazione con il partner, il consiglio di un amico intimo potrebbe darvi un’idea per sorprendere un po’ chi amate. Intanto il vostro cielo parla di un weekend votato al riposo e alle coccole affettive di cui avete bisogno in un momento così intenso.

LEONE

Manca poco alla vostra espansione, cari Leoni, il logorio incessante dei pianeti vi porta in questa settimana a preparare il terreno migliore tra alti e bassi. Il cielo astrologico parla di un oroscopo che favorisce per voi l’ambito amoroso, ma siete molto in tensione per ciò che riguarda il lavoro, che promette molto bene ma che vi chiede di concentrarvi su qualcosa di veramente ambizioso. I primi giorni della settimana saranno ideali per risolvere alcune scadenze e trovare il modo di ottemperare a cose che avete tralasciato. Il cielo è decisamente più affettivo nel weekend, quando troverete finalmente il tempo per dedicarvi agli affetti e ad un po’ di mondanità.

VERGINE

Per voi Vergine che amate avere tutto in ordine ecco che arriva la settimana ideale! Il cielo si dispone in maniera forte, molti pianeti sono in opposizione, ma efficaci per comprendere quali sono i problemi e come affrontarli, per decidere se le vostre collaborazioni sono ben funzionanti per tracciare i confini di rispetto e di ruolo nel vostro mondo lavorativo. Scadenze ed impegni saranno decisamente molto facili da risolvere: adesso che avete i tempi chiari e gli strumenti per trovare le soluzioni, non tralasciate l’amore…

BILANCIA

Per voi Bilancia la distanza dei pianeti non è certo un ostacolo, ma vi sentirete un po’ smarriti, come se la situazione vi fosse sfuggita di mano, una serie di confuse sensazioni vi agita. Rimane però una settimana abbastanza favorevole e positiva per cercare soluzioni, ovviare ad appuntamenti e problemi per cui la vostra supervisione è indispensabile. Lunedì offre una chiarezza efficace per pianificare, i dubbi di martedì e mercoledì saranno dissipati nei giorni a venire, mentre nel weekend potrete rubare un tempo all’amore ed estraniarvi un po’ dalla routine non sempre facile da gestire.

SCORPIONE

Che bella settimana per voi Scorpione, che finalmente godete di tanti pianeti in trigono che vi spingono bene su tante direzioni. Sicuramente al lavoro dove i patti chiari riusciranno questa volta a darvi certezze, ma senza farvi sentire a bordo della solita scialuppa di salvataggio che ovvia al peggio, si tratta infatti di stipulare accordi più importanti che diano dignità professionale alla vostra figura e che rappresenterebbero la svolta che tanto avete ricercato nella vostra vita professionale. I sentimenti procedono bene, con una serie di stimoli e suggestioni varie, anche se non si concentrano necessariamente verso qualcuno di specifico.

SAGITTARIO

L’oroscopo di questa settimana invita voi Sagittario a fare le cose con calma, come non potreste peraltro, avendo ben quattro pianeti in quadratura dai Pesci. Non di meno verrà una certa positività, poiché le soluzioni razionali che già all’inizio della settimana i pianeti prevedono vi daranno una nuova ed eccitante prospettiva di concretezza. In amore le condizioni saranno davvero positive grazie a quella Venere in Ariete che farà faville, mentre economicamente potreste essere informati che un via libera vi potrebbe dare modo di progettare il futuro. Sarà una settimana di sogni e prospettive, adesso che avete ben chiaro come volete vivere nei prossimi mesi e avete fatto pace con i desideri.

CAPRICORNO

I Capricorno volevano la bicicletta, e adesso dovranno pedalare vigorosamente. I pianeti in Pesci vi danno tutti i mezzi che desideravate per potere finalmente prendere la situazione in mano e gestire importanti affari. Lunedì, ad inizio settimana, arrivano notizie molto positive, e mentre il cielo vi permetterà tutta la settimana di mandare a segno tutti i vostri colpi, con grande soddisfazione, ecco che il weekend sarà davvero ricco di piacere in amore. Vi concederete il giusto premio, in relax o in intimità con il partner. Sarà una settimana cruciale per gettare le basi di un futuro investimento che vi renderà molto solidi e che vi permetterà di realizzare i vostri sogni.

ACQUARIO

Un oroscopo splendido per voi Acquario che vi trovate sulla cresta dell’onda. Il vostro cielo dispone una serie di soddisfazioni e risultati finalmente raggiunti, e godrete anche di tanti encomi. Traguardi nuovi da inventare e nuove sfide da affrontare, incassi concreti e prospettive nuove. Nella logica planetaria non vi manca certamente la visione delle cose, tutto per adesso sembra chiaro, e le prospettive di metà settimana sembrano anche fornirvi un oggettivo punto di vista da parte di persone che stimate. Il weekend esige riposo, ma l’amore e le passioni non vi daranno tregua.

PESCI

Con questa compagine planetaria nei gradi dei Pesci non ci sarà meta che non si potrà raggiungere. Le vostre realtà sembrano prendere una piega epocale, e riscuotete successo su tantissimi fronti. Anche sentimentalmente siete davvero più sereni, ma sarà l’abbraccio sociale quello che vi darà una prospettiva nuova e che vi infonderà coraggio e sensazioni positive, come se vi sentiste finalmente visti, e dichiaratamente gratificati dalle grandi imprese che avete compiuto in silenzio senza troppo essere manifesti. Una meravigliosa sorpresa nel weekend vi darà modo di stupirvi positivamente e di sentire intorno a voi una grandissima forza affettiva.