Oroscopo della settimana: dal 2 all’8 giugno 2025. I segni tornano alla loro essenza

Questa settimana i pianeti, in particolare Saturno, cominceranno a riplasmare la realtà dello zodiaco e molti segni zodiacali tornano alla loro vera natura, all’essenza che loro più appartiene e che non vorranno tradire più per adattarsi a situazioni più o meno di comodo. I segni di fuoco – Ariete, Leone e Sagittario – saranno i privilegiati di questa settimana, avranno tutti i mezzi a disposizione, come gli aria -Gemelli ed Acquario – che tornano a sorprendere e a brillare in società, a differenza della Bilancia che avrà bisogno di prendere molta coscienza di alcuni errori. Mentre i segni di terra si risvegliano da un letargo durato fin troppo, come il Toro che si addolcisce, la Vergine che è finalmente libera da oberi e il Capricorno che rinuncerà a direzioni inutili. I delicati segni di acqua si fanno filosofici e autocritici nel caso del Cancro, tornano a bollire di passione gli Scorpione, e i Pesci andranno ascoltati come fossero Cassandra, ma a cui sarà doveroso credere.

ARIETE

Questa settimana, per voi Ariete, è decisamente dominata da uno spirito saturnino che vi renderà più austeri, più asciutti. Venite da un momento in cui è stato molto importante esplicare sentimenti ed emozioni, ma adesso la contrazione emotiva tipica del pianeta degli anelli, che risiede nei vostri gradi, vi spingerà a cambiare atteggiamento e a rendervi di nuovo fieramente centrati: da ora in poi, preferirete farvi conquistare.

Amore

Sarete più silenti, meno disponibili al dialogo, ma non per questo meno sensuali e appassionati. Avete già detto tutto ciò che era importante dire, adesso vi aspettate che il partner vi dica qualcosa di importante e motivante.

Lavoro

Siete e sarete per tre anni i più fortunati al lavoro, anche se la presenza di Saturno non accende i riflettori della gloria, è il pianeta più efficace nella costruzione carrieristica e lavorativa, inizia un periodo di semina molto importante.

TORO

Ottimo bilanciamento planetario per voi Toro questa settimana: state facendo del vostro meglio per abbracciare i cambiamenti e le novità che vi investono, imprevisti piacevoli e risvolti inaspettati. Ciò è possibile data la vostra ritrovata sicurezza affettiva in famiglia e nell’amore. Stabili con brio, insomma, in questa settimana che vi rende più possibilisti, elastici e anche curiosi di novità.

Amore

Le coppie collaudate reclameranno l’esigenza di avere più tempo e spazio da dedicare all’amore, mentre i single del segno sono molto più avvantaggiati, perché si pongono in una maniera più curiosa e disponibile, e sono molto piacenti in questo momento in cui avete ritrovato Venere.

GEMELLI

Settimana brillante come voi siete per natura, cari Gemelli. La presenza dei pianeti nel vostro cielo vi rende aperti e pieni di solarità, e non solamente perché avete ripreso il vostro contatto sociale ampio e curioso, ma perché il vostro cuore adesso vede la luce. In questo period, è possibile che si chiudano tante questioni familiari, che termini un’epoca legata a parenti e a situazioni di conduzione familiare che finalmente non creano più tensioni. Godetevi il ritrovato sorriso e la serenità di sentirvi bene nel vostro mondo.

Amore

Siete di nuovo affascinanti e magnetici, brillanti e ironici, tanto da far accadere che il partner di sempre si innamori un’altra volta di voi, riscoprendo la parte più bella e solare, i single saranno letteralmente irresistibili e nulla vi potrà fermare. Con Giove si prevedono viaggi romantici.

Lavoro

Tutto è di nuovo possibile da questa settimana, e anche i progetti messi da parte per via di tempi non congeniali adesso saranno rivalutabili. Nel lavoro godrete anche di margini più ampi e sarete pieni di energie da utilizzare a tutto campo. Carriera in avanzamento e collaborazioni molto fortunate.

CANCRO

Per voi Cancro la settimana si apre con una Luna, la vostra Dea, molto volitiva e capace, e vogliosa di risultati e conferme. Venite da un momento in cui avete resistito a fluttuazioni all’interno della vostra realtà affettiva, lavorativa e familiare decisamente importanti e delicate. Siete riusciti a mettere al sicuro le cose a cui tenete, e avete anche delicatamente scelto di mettervi da parte per far defluire la piena di un fiume emozionale e di eventi che hanno investito tutta la vostra realtà. Dopo aver dato spazio, da questa settimana vorrete conferme e maggiore possibilità di espressione.

Amore

Più che in ogni altro campo, è proprio in amore che vorrete conferme e certezze, obbligandovi a condurre le cose in modo da sentirvi dire ciò che volete veramente e i vostri partner vi restituiranno la certezza di ciò che provano.

Lavoro

Questo è il campo che esigerà di più in termini di resa, di attenzione di costanza. Il triennio di Saturno in Pesci vi ha favorito e fatto lavorare moltissimo, adesso che la quadratura di Saturno è iniziata in Ariete dovrete raccogliere un po’ di risultati, mantenere le posizioni conquistate e scegliere cosa potere fare per il futuro.

LEONE

Questa, per il Leone, è una settimana di rivalsa e presa di coscienza che adesso ci sono tutti i mezzi a disposizione per brillare e addivenire finalmente ai livelli che volevate raggiungere. Sarà una settimana di mondanità a sprazzi, ma che evocheranno la voglia di scendere di nuovo in campo. Ma il di più che volete nelle vostre vite ha a che fare con l’affermazione del vostro peso nella realtà che vivete e che vi ha chiesto molti sacrifici nell’ultimo anno. Da questa settimana sarete inesorabilmente di nuovo in primo piano, ma Marte nel vostro segno rischia di farvi esagerare.

Amore

In questo campo avrete bisogno di originalità e cose nuove, di stupire il partner e di rendervi di nuovo i protagonisti della sua attenzione. Ci riuscirete brillantemente, ma non senza avere in cambio complicità. I single saranno baciati dalla fortuna e, anche se il cielo non promette il grande amore, troverete interessante l’attenzione di persone molto affascinanti.

Lavoro

Si ricomincia a pieno regime in questo campo, adesso non c’è alcuno ostacolo con un Saturno in magnifico trigono a favore vostro. Il cielo vi aiuterà nei nuovi inizi, nei varare qualcosa di nuovo, nelle imprese che hanno bisogno di un frontman come voi.

VERGINE

Questa è forse la prima settimana in cui voi Vergine non vi limiterete a sopravvivere, ma a vivere pienamente. Adesso che i pianeti si fanno più concreti e completi, e finalmente vi danno le risposte che avete affannosamente cercato, nulla vi potrà fermare. Rinfrancati nello spirito e decisamente più positivi, adesso potete da soli guardare al futuro con prospettive davvero serene. Voi, che meticolosamente guardate sempre al particolare, provate ad alzare lo sguardo e ad avere una visione globale e più onnicomprensiva: vedrete che scorgerete le possibilità del futuro.

Amore

In amore, questa settimana tende a essere più morbida e fatta di maggiore intesa con il partner, che vi chiede di spogliarvi un po’ delle vostre solite abitudini e di crearne di nuove insieme, magari lasciando andare via l’insicurezza e la condizione di paura della perdita che in genere nutrite.

Lavoro

Saturno non è più in opposizione e certamente questo vi aiuta a non sentire più ostacoli in questo campo. La sua nuova posizione, però, vi propone di rivedere anche qui gli schemi e di essere più disposti ad affrontare le cose in maniera molto, ma molto, più elastica e possibilista. Attenzione alla spese.

BILANCIA

Questa settimana per voi Bilancia esige azione e decisione: dovrete decidere e non mediare, con Saturno contro non è più possibile temporeggiare o essere diplomatici. Molte cose nella vostra realtà sono giunte al capolinea e molte sembrano in un interminabile stallo, aspettate da tempo risposte importanti o decisioni da parte di terzi che, però, per voi risultano fondamentali. Lasciate dunque perdere i ritardi e le direzioni che vi danno poco profitto in ogni senso e volgete ad altro.

Amore

Molti di voi si chiederanno cosa veramente vogliono dalla propria realtà affettiva, e vorranno fare dei cambiamenti evolutivi per tutto ciò che riguarda la casa e la coppia, ma avrete anche bisogno del sostegno del partner per progetti comuni, senza però farlo sentire troppo responsabile in maniera totale di tutto: partecipate e siate reciproci.

Lavoro

State cercando nuove strade, questo è certo, ma dovrete un po’ prendere in esame la struttura di ciò che proponete di voi stessi. Se al vaglio critico riconoscete che avete fatto degli errori di impostazione, sarà più semplice ottimizzare le falle e gestire al meglio la situazione: è una settimana che richiede azioni forti e decise anche con i collaboratori che a volte non funzionano come dovrebbero.

SCORPIONE

Inizia per voi Scorpione una settimana in cui sentirete un’energia nuova, una settimana che non vi promette nessuna America, ma che vi fa riprendere contatto con l’immensa forza della vostra creatività, del vostro intuito e della passione irresistibile che incarnate nello zodiaco. Non c’è ancora un metodo o un consiglio dalle stelle, se non quel fascino misterioso che avete in dote e che torna fieramente a manifestarsi.

Amore

In amore tutto svela la sua verità e ciò che vi sembrava misterioso o valutabile dà la misura di se stesso, nel bene e nel male. Quindi avrete davanti la visione lucida delle cose e saprete dove investire o meno, lo zodiaco vi raccomanda incontri nuovi e l’abbandono di situazioni sospese che potrebbero essere aleatorie.

Lavoro

Visto che Saturno ha molto faticato per convincervi ad abbandonare condizioni di lavoro insoddisfacenti e precarie, cercate adesso di lanciarvi verso direzioni più costruttive e remunerative: le evoluzioni in questo campo iniziano dalle proposte di questa settimana.

SAGITTARIO

Sarà bello rendervi conto che questa settimana tutto sta cambiando finalmente in positivo per voi. Adesso anche l’attenzione esterna di concentra su di voi, stanandovi dopo un lungo periodo di letargo. In tutti i campi, vi sentite più compartecipi e pieni di sostegno, vi ci voleva dopo gli eventi degli ultimi anni. Non rimandate alcune questioni importanti e concentratevi questa settimana sui progetti di coppia.

Amore

Vi siete finalmente riaccesi e ritrovati, ed eccovi redivivi e pieni di grande entusiasmo. Avete voglia di scoprire ed esplorare cose nuove, anche all’interno dei rapporti antichi, ma i single del segno saranno baciati dalla buona sorte, che sarà molto generosa con voi a partire da questa settimana.

Lavoro

Se per una volta non userete la razionalità e riscoprite anche qua il vostro senso dell’avventura, ecco che inaspettatamente e contrariamente ad ogni logica potete imbarcarvi in qualcosa di nuovo eccitante e decisamente vincente: del resto siete il segno del coraggio!

CAPRICORNO

Questa settimana per i Capricorno è molto importante, poiché i pianeti vi faranno giocare all’eliminazione di tutte le cose che non vi servono più, delle velleità, dei rapporti poco produttivi, dei sentimenti poco convincenti, insomma è la settimana in cui Saturno vi impone di non raccontarvela più e di eliminare tutto ciò che non vi giova.

Amore

Forse sarà il campo in cui ammetterete più velocemente, rispetto a tutto il resto, che non è il caso di dare ancora possibilità a rapporti in cui vi sentite oggettivati o usati. Riprendete voi stessi e chiedetevi quante volte deve fallire un tentativo per capire che non è la direzione giusta.

Lavoro

Nel vostro campo elettivo è arrivata l’ora di essere impietosi e di non credere più a persone o cose che si presentano come affidabili, mentre riservano ritardi e risvolti poco chiari. Avete bisogno di sentire persone motivate intorno a voi: eliminerete gli indecisi o deciderete, semplicemente, di non imbarcarvi in imprese che non vi convincono.

ACQUARIO

Ottima settimana per voi Acquario, durante la quale gli stimoli dei pianeti vi bombarderanno copiosamente e vi daranno nuove prospettive, anche più ampie di quello che potevate immaginare. Sarete richiestissimi e gratificati dai risconti, ma qualcosa dentro di voi inizia a farsi strada in forma di nostalgia e di romanticismo troppo a lungo trascurati: seppure siate i baluardi della libertà nello zodiaco, è arrivato il momento di desiderare di avere qualcuno accanto.

Amore

Nuovi inizi e nuova disponibilità da parte vostra, sia nelle coppie dove la vostra originalità si manifesta di nuovo e vi procura molti entusiasmi con grande contento del partner, ma è ai single che questo cielo meraviglioso propone sorprese in continuazione e la sorprendente permeabilità da parte vostra alle dolcezze, che non si vedeva da tempo immemore…

Lavoro

Questo è il campo in cui sarete sfacciatamente fortunati e pieni di grande soddisfazione. Brillanti come siete, le vostre idee convincono sempre più i vostri referenti a darvi più spazio, fino alla carta bianca, che userete per colorare la vostra realtà di nuove idee e iniziative che vi faranno ancora una volta brillare.

PESCI

Con un cielo così sgombro e con i successi appena mietuti, state vivendo un periodo veramente piacevole che vi dà modo di ricongiungervi a quella parte di voi stessi che ha a che fare con il lontano e con l’impercettibile a occhio umano. Tornate, insomma, a essere i Pesci percettivi e sottilmente intuitivi di sempre. Sarete anche disponibili a sopportare i tempi cognitivi delle persone razionali intorno a voi, che a differenza vostra avranno bisogno di prove tangibili, per credere a tutto ciò a cui eravate arrivati prima e meglio!

Amore

Il cielo astrologico insiste in particolare su questo fronte e vi rende abilissimi nel captare le emozioni del partner e nel dare sicurezza, interpretare con lo sguardo e rassicurare con un sorriso: ecco come le stelle descrivono la vostra azione amatoria questa settimana.

Lavoro

Sarete imbattibili nell’intuire le intenzioni reali di chi avete intorno, nel comprendere qual è la mela marcia del sistema lavorativo in cui vi muovete, ma anche nel difendere e difendervi. Eppure sarete magnanimi, al punto da lasciare prendere coscienza agli altri che, se si fosse deciso in base alle vostre sensazioni, forse si sarebbero potuti evitare degli errori clamorosi.