Oroscopo della settimana: dal 17 al 23 marzo 2025. Prima settimana di Primavera: sveglia Ariete, Leone e Sagittario

Siamo giunti all’Equinozio. Il Sole entra in Ariete dando il via al capodanno zodiacale! Tutti i segni ripartono dopo il torpore della contrazione che l’inverno, per sua natura, impone ai dodici dello zodiaco. Sarà una primavera che inizierà un po’ confusamente, poiché il Sole dovrà attraversare il mare di Nettuno fatto di emozioni, istinti e intuizioni, ma che poi asciugherà al fuoco esplosivo del primo segno dello zodiaco. Chiaramente molto avvantaggiati i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), ottimo per gli Aria Acquario e Gemelli, meno per la Bilancia, che vedrà la primavera in opposizione alla sua natura zodiacale. Obbligati a essere un po’ più fattivi e concreti gli Acqua, in particolare Cancro e Pesci, mentre lo Scorpione vivrà all’insegna di nuovi risvolti primaverili. I Terra non stanno a guardare, per il Toro sarà un momento di scioglimento e di grande intuizione, mentre la Vergine si alleggerisce notevolmente, ed i Capricorno capiscono i loro limiti. Buona primavera a tutto lo zodiaco!

ARIETE

Pronti per il periodo più bello dell’anno, cari Ariete? Il Sole giorno 20 entra nei vostri gradi, è Equinozio, e la primavera inizia a irrorare di luce e di forza il vostro segno zodiacale! Un Sole che accenderà di vita e di entusiasmo un risveglio tanto atteso ma soprattutto chiarificatore perché, dopo aver preso lucidità rispetto a tutto, abbracciando in congiunzione Saturno, si tufferà nelle acque del confuso Nettuno che lo confonderà di nuovo sentimentalmente. Venere e Mercurio saranno ancora retrogradi ma, quando si attiveranno, sarete a piena potenza e innamorati pazzi!

TORO

Buona primavera anche a voi Toro, che vivrete un momento molto evolutivo. Da questa settimana l’oroscopo si fa decisamente più introspettivo, le stelle agiranno nel vostro inconscio e potrete godere di tante evoluzioni positive, prima fra tutte la scoperta, giorno dopo giorno, di sicurezze e certezze che costituiranno la base solida di una primavera decisamente migliorativa. Il vostro bisogno di verità sembra esser soddisfatto da un misterioso Plutone, che piano piano vi fa vedere le sue carte e, consci e consapevoli che le cose da adesso potranno solo migliorare, ecco tornato il vostro buon umore e la vostra voglia di fare.

GEMELLI

Il Sole rischiara il vostro campo elettivo, cari Gemelli, vi sentirete subito pervasi da un desiderio di socialità, di vedere amici e farvi ispirare da nuove cose. È primavera, luce e colore, e la vostra ritrovata vitalità esige di dare voce a ogni sentimento che sentite dentro di voi. La voglia di cambiamento e di guardare al futuro sarà assolutamente pregnante, ed è proprio perché vorrete dare un nuovo corso alla vostra vita e gestire al meglio la realtà che, in un modo o nell’altro, siete chiamati a capitanare a beneficio vostro e dei vostri cari. Grandi responsabilità, ma soprattutto quella di voi stessi!

CANCRO

Per voi Cancro arriva una primavera che vi impone di agire, dopo tanta teoria e analisi sul da farsi, occorre produrre effetti importanti. Il Sole, dando inizio alla primavera, inizierà con il vostro segno una quadratura che vi sottrarrà abbastanza energie e, visto che venite da un periodo complicato, in cui le vostre ragioni dovevano essere necessariamente esplicate e confrontate con gli altri familiari e il partner, da questa settimana inizierete un obbligatorio lavoro attivo su tutta la vostra vita. E vorrete affrontare i cambiamenti che vi stanno già mostrando nuove esigenze.

LEONE

Una bellissima primavera con uno stupendo Sole in trigono la volete? Cari Leone, è arrivato il vero risveglio zodiacale di quest’anno: il Sole, il vostro astro, si fa splendido nel segno di fuoco dell’Ariete, in posizione di trigono, e si fa equinoziale per dare il via a una primavera di rivincita su tutto. Non chiedetevi tanto cosa fare o come arrivare agli obiettivi preposti: la potenza del trigono, aspetto planetario del sublime, vi mette in connessione con la vostra natura di fuoco e vi procurerà tante nuove vicissitudini che dinamizzano non poco l’ambito lavorativo, e rendono più semplice quello sentimentale.

VERGINE

Due belle notizie per voi Vergine: la prima è che questa settimana il Sole, entrando in Ariete, esce dai Pesci e celebra un equinozio che vi lascerà senza quella fastidiosa opposizione che vi toglieva molte energie. La seconda è che anche il confusionario Nettuno andrà via da questa configurazione, facendo ripartire tutto nelle vostre vite in maniera più chiara e limpida, con meno impedimenti e imprevisti. Tutto comincia a farsi un po’ più morbido e, in questi giorni, sentirete di nuovo l’energia fluire, magari non sarete al top ma questa settimana, quanto meno, segna la fine delle fatiche.

BILANCIA

È primavera, cari Bilancia, e nulla con il Sole in opposizione potrà essere in ombra: fin troppo chiara è la realtà! L’opposizione del Sole sembra tirare fuori dalle ombre tutto ciò che vi farà rivalutare il rapporto tra voi e gli altri. Vi metterà nelle condizioni di scegliere e la vostra bella Venere, che farà su e giù tra Pesci e Ariete, abbracciando sia Nettuno che Saturno, vi farà comprendere quali sono le difficoltà. E per accettarle una volta per tutte, nel fine settimana, ci penserà il furbo Plutone a darvi le soluzioni chiarificatrici.

SCORPIONE

Vi farà piacere sapere, cari Scorpione, che il Sole uscente dai Pesci vi darà il massimo dell’intuizione e della magia nettuniana, per poi abbandonare il rapporto di trigono magnifico per bruciare nel focoso Ariete. Sfruttate ogni momento all’inizio della settimana per concludere affari e per stabilire alcune regole importanti, per parlare di sentimenti e vedere con ogni sognanti il futuro, poiché già dal fine settimana tutto sarà affidato alle vostre capacità individuali. Gli astri parlano di prospettive nuove, e l’inizio di nuove misurazioni che sembrano darvi stimoli. Ancora passione per questa settimana, ma non caricatela di ansie per il futuro.

SAGITTARIO

Finalmente un bellissimo cielo, con delle promesse che riscaldano il vostro cuore: finisce il tempo di attesa per i vostri progetti e, finalmente, l’inizio della primavera porta voi Sagittario ad essere nel vivo delle vostre vicissitudini. Il Sole vi scalderà da un meraviglioso trigono di fuoco, come l’elemento a cui appartenete.. Certamente, per qualche giorno, Venere, Mercurio e Nettuno vi faranno stare un po’ in confusione, ma nulla che permanga, poiché si prospetta da questa settimana l’inizio di una primavera eccezionale. Potrete finalmente decidere anche di iniziare un progetto a due, nonostante le premesse e i contro vi sembrassero più dei pro. Tornate ad avere fiducia.

CAPRICORNO

Voi Capricorno iniziate la primavera in maniera molto introspettiva e profonda. L’esigenza di guardarsi dentro è dettata dalla nuova posizione del Sole che determina una quadratura che non scenderà a compromessi per pretendere da voi stessi un’attenta analisi della vostra condizione. I pianeti, però, non dispongono un periodo duro o una settimana complicata, ma la grande intelligenza di fermarsi a pensare a quali sono le vostre responsabilità in ciò che non va o che dentro di voi ancora non avete risolto. Mentre cominciate a entrare nel vivo di tante condizioni lavorative nuove, che determinerebbero le condizioni di una grande riuscita che tanto aspettate, in amore vi chiarirete con il partner.

ACQUARIO

Buona primavera anche a voi Acquario che riscoprite la bellezza della comunicazione e della relazione sociale. Più aperti e comunicativi, darete molto di più sentimentalmente e proverete a scambiare in maniera molto più interattiva. I vostri sentimenti sono sempre più chiari e in amore fuggite molto meno. Il sestile amico dall’Ariete del Sole e tutta la sua forza determinano che il tempo dei ghiacci, che tanto vi appartiene, è finito, ma non finiscono certo i progetti e la vostra voglia di essere ascoltati ed apprezzati in ambito lavorativo. Vi potrà capitare anche di essere molto più disponibili con gli amici che si rivolgeranno a voi chiedendo ascolto e consiglio.

PESCI

Sarete capaci di tutto, voi Pesci, in questa settimana in cui il Sole vi abbandona e tocca per l’ultima volta il vostro pianeta, Nettuno, restituendovi tutti i sentimenti più profondi. Sondare le profondità abissali della vostra sensibilità è impossibile, ma sicuramente troverete che gli ultimi giorni del cammino del Sole nei vostri gradi scateneranno una serie di intuizioni, istinti e maree emotive per cui sarete pronti a prendere qualunque decisione necessaria a superare un momento di stasi e ottimizzare al meglio la vostra condizione generale. Il Sole, trasferendosi nel segno dopo il vostro, vi darà una chiarezza oggettiva, e molte cose dette, che vi risuonavano nella mente, troveranno conferma.