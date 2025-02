Oroscopo della settimana: dal 17 al 23 febbraio 2025. Il Sole entra in Pesci, grandi favoriti Scorpione e Cancro

Nuova energia questa settimana con l’ingresso del Sole in Pesci che addolcisce e rende tutto molto più sentimentale. Iniziano le grandi storie d’amore, è un momento di restauro e recupero per i dodici segni dello zodiaco.

ARIETE

Si sente che gli Ariete sono già attivi, fremono per prendere delle importanti decisioni, ed iniziano proprio lunedì, conducendo una settimana davvero all’insegna della forza decisionale. Con inevitabili prese di coscienza e situazioni da accettare. Le stelle raccomandano però molta calma, poiché sconsigliano di fare tutto e subito, o con un impeto fuori scala: potreste infatti non ottenere risultati ottimali. Sfruttate bene la dolcezza di Venere nei vostri gradi! Il week-end si preannuncia molto movimentato, anche se avrete voglia di stare un po’ a riflettere.

TORO

Qualunque previsione settimanale per voi Toro sarà bellissima, dopo la settimana molto movimentata appena trascorsa! Constaterete che il vento è decisamente cambiato, e che adesso siete molto meno agitati dagli eventi turbinosi di Urano. Mentre tutto scorre, troverete la forza di aggiustare le cose al lavoro e di rimettere in ordine la vostra vita sentimentale. Vivrete così un weekend soddisfatto per i ben fatti che avrete proposto, ed eccovi di nuovo sereni, pacificati e innamorati.

GEMELLI

Per i Gemelli poco importa la settimana dell’inizio della quadratura del Sole che scivola in Pesci, visto che Giove è assolutamente dalla vostra parte, troverete anche la possibilità di gestire al meglio le cose che volete esprimere, con vigoria e convinzione. Una settimana, insomma, che gestisce bene il vostro talento dialettico e che non si farà spaventare ne dal Sole né da Mercurio contrari. Avrete nel weekend la sensazione di aver tralasciato qualcosa o potreste interrogarvi su come porgere al meglio le vostre considerazioni a partner o persone che in questo momento hanno bisogno di tatto e delicatezza.

CANCRO

Certo che va bene questa settimana ai Cancro, che vedranno l’inizio di uno stupendo trigono solare che donerà loro vigoria e forza! Un accenno di bella stagione in anticipo per voi che ritrovate anche forza dialettica e comunicativa. Ormai le decisioni spinose sono state discusse ed i Cancro vedono già tutto in prospettiva pianificando una nuova vita. Il cielo sembra portare una grande quantità di novità e di condizioni nuove. Potreste infatti innamorarvi di qualcosa di nuovo, il lavoro sta per mutare in maniera significativa. Nel weekend cercherete maggiore complicità con il partner ma non sempre sarà possibile…

LEONE

Gioite, o voi Leoni, questa settimana in cui il Sole, il vostro astro, termina l’opposizione in Acquario, scivolando in un comodo, per voi, Pesci e lasciandovi più libertà di manovra. Il cielo torna ad essere sereno e vi dà modo di rimettere le cose a posto: al lavoro dovrete occuparvi di alcune cose un po’ tralasciate, mentre nel vostro menage affettivo troverete il tempo per organizzarvi bene, in un weekend dove darete il meglio di voi per riconquistare tutta l’attenzione del partner. Il vostro ambito interiore subisce delle trasformazioni importanti e vi darà modo di non esigere troppo da voi stessi e dagli altri.

VERGINE

Inizia questa settimana per voi Vergine l’annuale opposizione del Sole che entra in Pesci. Visto che volevate risolvere molto nella vostra vita pratica, ecco la settimana giusta. Il Sole in opposizione, infatti, mette in luce tutte le tematiche che man mano affronterete. Mentre nella vostra vita aprirete una disponibilità al confronto come non si era mai vista, illuminando le tematiche centrali che riguardano la vostra collocazione individuale; con il Sole e Mercurio, dialoghi interessanti con chi vi sta intorno; poi con Saturno e quindi il lavoro; ed infine con Nettuno che interrogherà i vostri sentimenti e vi farà comprendere veramente di cosa avete bisogno.

BILANCIA

Per voi Bilancia inizia una settimana cruciale, è il vostro oroscopo che vi chiede di prendere decisioni e di toccare con mano quali sono le reali difficoltà. Mercoledì vi darà finalmente i dati che vi serviranno per analizzare la realtà senza la nebulosità delle ipotesi, proverete quindi a varare lucidamente delle strategie efficaci che saranno davvero risolutive, avrete bisogno di trovare approvazione e sostegno di squadra sia in famiglia che al lavoro. Negli affetti ci sarà un’impennata positiva nel fine settimana e vorrete prendervi del tempo per goderne pienamente.

SCORPIONE

Belle notizie per gli Scorpione! Questa settimana il Sole vi riscalderà e, costruendo un magnifico trigono, promette di portare via tutta la stasi che vi faceva sentire oppressi. Sarà una settimana molto ricca e piena di accadimenti e opportunità, non avrete il tempo di annoiarvi e gestirete il tutto in maniera brillante. Nelle relazioni torna una buona comunicazione, e socialmente si respira aria di nuovo. Nell’ambito lavorativo andrete come treni, in quello sentimentale, seppure Venere sia lontana, ci sono delle gratificanti scoperte che vi allieteranno!

SAGITTARIO

Questa settimana per voi Sagittario sarà la prova che niente può arrestare ciò che avete messo in moto! Nonostante l’inizio della quadratura del Sole che vi fa sentire un po’ fiacchi, e Mercurio che vi suggerisce di non aggiungere altro a quanto detto, si avvicenderanno molte cose che riusciranno a scuotere gli ambiti che avevano bisogno di conferme e che vi sembravano un po’ resistenti alle energie che avete profuso. Il cielo è una scoperta continua di sentimenti ed emozioni che sembrano molto gratificarvi, entrerete anche in un ambito sociale un po’ più movimentato, ma studiate un po’ meglio le persone prima di aprirvi…

CAPRICORNO

Cari Capricorno incontentabili, gioite! Il Sole vi è di nuovo amico, e riesce a darvi energia e velocità. Mentre Mercurio vi restituisce dialoghi e dinamismo sociale, e fa riprendere le comunicazioni interrotte, eccovi pronti di nuovo ad agire. Sarà una settimana che vi metterà nelle condizioni di agire, di fare il primo passo verso qualcosa di importante e di studiare bene progetti a lunga scadenza. Al lavoro provate a fare un salto di qualità, sarà vincente. In amore, finalmente, sembra finito il periodo delle prese di posizione, ricomincia il sentimento! Il weekend sembra portarvi moltissimo, è previsto anche un breve spostamento.

ACQUARIO

Per gli Acquario è una settimana importante che richiederà l’uso di una vostra caratteristica zodiacale ben nota: ovvero, la vostra flemma! Più sarete organizzati, metodici e precisi, tenendo a bada le reazioni emotive, e non facendovi coinvolgere troppo, più avrete il controllo di alcune situazioni difficili ed importanti. La riuscita è nelle vostre mani, e nella vostra capacità di fare tutto con molta saggezza. Arrivano inoltre le conseguenze fruttuose delle scelte fatte, ed avrete una misura concreta delle migliorie che avrete apportato nelle vostre vite. Sentimentalmente sarete meno disponibili, ma sempre passionali ed intensi nella vostra sfera intima.

PESCI

Cari romantici Pesci, è il vostro turno annuale di fare brillare la potenza del Sole nei vostri gradi, anche Mercurio è con voi e sarà una magnifica settimana. Tutti presi e compresi da mille impegni, organizzerete una settimana che vi permetterà di dare saggio della vostra attenzione emotiva alle cose, e nessuno meglio di voi saprà trovare accordi e compromessi che garantiscano tutto e tutti. Gratificarvi dovrà però essere il vostro premio, e distogliere i pensieri dal lavoro per darvi di più in amore, così da immergervi in una nuova fase più viva della vostra vita.