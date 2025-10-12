Con una Luna che soffia sulla natura più genuina di ogni segno zodiacale, c’è chi sarà più saggio e chi più euforico. Chi dovrà stringere i denti e chi tirerà un sospiro di sollievo. All’interno della nostra rubrica astrologica, ecco l’oroscopo della settimana, a partire da lunedì 13 ottobre 2025, per i 12 dello zodiaco.

ARIETE

La settimana di voi Ariete inizia in ripresa. Con una corroborante Luna che, dal trigono in Leone, vi fa partire emozionalmente molto bene. Più positivi e con delle sane ambizioni lavorative che volete perseguire in maniera sana ed equilibrata. Venere, dalla sua posizione in Vergine, sembra ancora poco collaborativa, ma verso il fine settimana lancerà segnali molto più accattivanti.

TORO

Mentre tentate di fare pace con qualche dubbio interiore, voi Toro vivrete una settimana che, più si avvierà al weekend, più trova ragione affettiva e stabilità. Gli stimoli planetari, nell’oroscopo di questa settimana, sembrano volervi fare vivere di più la comunicazione e la vita sociale. Curiosi di rivedere vecchi amici e di fare quante più cose possibili. Al lavoro, ora che è iniziata una nuova fase, state cominciando a valutare le differenze…

GEMELLI

Una settimana in cui l’oroscopo vede voi Gemelli barcamenarvi su un tono euforico. Per via di nuove idee, progetti e inizi, e un po’ di insoddisfazione per una serie di faccende davvero contrastanti e che non vi aspettavate. Molti di voi hanno avuto degli imprevisti e alcuni hanno bisogno di tempo. Ma, intanto, vi darete da fare al tal punto da sentirvi un po’ stressati. Eppure felici di abbracciare possibilità e idee nuove, mentre aspettate una Venere che tarda ancora a sorridervi.

CANCRO

Questa settimana, per voi Cancro, parla di scioglimento dei nodi e di una fluidità ritrovata. Un oroscopo decisamente migliorativo: se la Luna di quadratura renderà l’umore di lunedì 13 ottobre un po’ altalenante, già da martedì la settimana andrà meglio. Rendendo l’amore finalmente più semplice e capace di soluzioni importanti, che vi renderanno liberi di tornare a sognare. Anche al lavoro, le schiarite di un Saturno ritirato in Pesci vi fanno da silenzioso complice.

LEONE

L’oroscopo di questa settimana, per voi Leone, parla di gratifiche significative, di configurazioni e di grande soddisfazione. Ma partendo da piccole vittorie e da particolari che vi mettono comunque in luce. Anche in amore, conquista dopo conquista, a piccoli passi, state riconquistando una piacevolezza affettiva bella e costante. Mentre il lavoro promette sempre di più. Nel fine settimana avrete la conferma che siete sulla strada giusta, con grande soddisfazione sociale e riconoscimenti pubblici.

VERGINE

Ottima settimana per voi Vergine: l’oroscopo prevede che riusciate a mettere in campo uno dei vostri più grandi talenti, ovvero la capacità di mettere in ordine e far funzionare le cose. Partendo dalle piccole, per poi intervenire sui sistemi superiori delle dinamiche di flusso. Il vostro cielo, infatti, vi predispone con Venere a risanare alcune incomprensioni. Non solo con il partner, ma anche con referenti lavorativi e importanti interfacce con cui sentite il bisogno di sentirvi in pace e armonia.

BILANCIA

L’oroscopo di questa settimana vi chiede di essere tattici, cari Bilancia. Gestendo al meglio la vostra capacità diplomatica. Voi chiedete soluzioni e, finalmente, i pianeti vi impongono di essere oggettivi e provare a sintetizzare un po’ di più. Ed eccovi prendere posizione, facendovi rispettare dove serve, e comporre le basi per alleanze importanti e preziosissime per il futuro. Forse un pizzico di opportunismo, ma che viene salutato dagli astri come una maturazione della vostra natura fin troppo fiduciosa dei risvolti futuri, per partito preso. Chiarimenti in amore, mentre al lavoro dovrete dare il massimo.

SCORPIONE

L’oroscopo non fa mistero, a voi Scorpione, di un cielo alquanto ostico: con un inizio settimana, da lunedì 13 ottobre, che parte bene, ma poi si complica. Inizierete con molto amore diffuso intorno a voi ma, lungo il corso della settimana, il Mercurio che ospitate andrà facilmente in conflitto con altri pianeti. Pur preservando una natura introspettiva molto forte, sia al lavoro che nelle relazioni, vi insegnerà a guardare le dinamiche nella loro natura. E nel loro significato, di cui farete, comunque, tesoro.

SAGITTARIO

Per voi Sagittario, l’oroscopo di questa settimana sembra segnare un grande passo in avanti verso la lettura intelligente delle attese, dei ritardi e della condizione generale delle cose. Che viene vista ed elaborata con una maggiore saggezza da parte vostra. Il tempo in cui le stelle vi metteranno nelle condizioni di sostare sarà tradotto in spazio vitale e calma, riflessione e ascolto. Vi troverete ad accogliere la realtà circostante con più facilità. In amore, comprenderete meglio il partner e riterrete che, nel lavoro, a volte, fermarsi un po’ aiuta a vedere le cose meglio.

CAPRICORNO

Questa settimana, l’oroscopo di voi Capricorno sembra segnato da una certa saggezza. Del resto siete il segno della sapienza e della lungimiranza. Invece che stare a questionare, troverete che ogni elemento è decisamente portatore di un verità da analizzare, comprendere e tesaurizzare. Ed eccovi pronti, ancora una volta, a volgere l’inaspettato e l’imprevisto dal negativo al positivo. In questa settimana che inizia complessa, chiedendovi uno sforzo al lavoro, contenimento e calma. Ma che risulterà decisamente più intensa e soddisfacente nel fine settimana, come l’amore!

ACQUARIO

Voi Acquario siete sempre più in contatto con il vostro destino, tanto da fare voi stessi il vostro oroscopo: fatto non di previsioni, ma di creatività sorprendente. E di un divenire continuo che, proprio questa settimana, tocca un apice acuto come non mai. Molti progetti andranno in porto: più fantasiosi e brillanti che mai, il vostro animo sembra darvi una serie di emozioni in amore che non avrà limiti. E vi farete coinvolgere molto, con un’attrazione importante. Plutone, intanto, ricomincia il suo moto diretto: creatività e potere, quindi, creeranno un potente mix.

PESCI

Per voi sensibilissimi Pesci, l’oroscopo di questa settimana, a partire da lunedì 13 ottobre, sembra portare una certa voglia di parlare. Di esprimere il vostro dissenso in alcune cose e di sentirvi liberi di non sottostare a decisioni e condizioni che non fanno parte della vostra natura,. Il lavoro sarà decisamente un campo minato, in cui vi muoverete a fatica, ma che vi darà soddisfazione quando vi sarà data ragione. In amore avete bisogno di rassicurazione e di credervi meglio supportati da chi vi sta accanto. Consapevoli che non potete sempre dare.