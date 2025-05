Oroscopo della settimana: dal 12 al 18 maggio 2025

La settimana inizia con ancora gli strascichi di una Luna piena in Scorpione che darà il meglio di sé, dando ai dodici segni la possibilità di esprimere qualcosa di nascosto, soprattutto per i segni di acqua (Cancro, Scorpione e Pesci). Mercurio inizia la sua prima settimana in Toro regalando sicurezze oggettive soprattutto ai terra (Toro, Vergine e Capricorno). I segni di fuoco ( Ariete, Leone e Sagittario) ricarburano con Marte e Venere, facendosi passionali; e gli aria (Gemelli, Bilancia ed Acquario) misureranno i risultati più o meno validi.

ARIETE

L’Ariete inizia la settimana con un Mercurio che si fa concreto e stabile, come le idee e la visione delle cose. Inizierà un periodo di grande valutazione di rapporti e comunicazione in generale, di idee e pensieri concreti, e di una maggiore attenzione all’economia e allo stato delle cose. Mentre in amore la situazione si fa sempre più coinvolgente, ecco che il weekend ha in serbo per voi delle graditissime sorprese, entusiasmi e spensieratezza negli ultimi giorni della settimana. Marte vi manda a dire che è tornato di nuovo il bel tempo, ma attenti agli eccessi, data la sua irruente posizione in Leone.

TORO

Mercurio è un ospite un po’ complesso da reggere per voi Toro, ma a casa vostra si fa come dite voi e così sarà, visto che l’argento vivo del messaggero degli Dei non è poi tanto libero di muoversi come vorrebbe nei vostri gradi zodiacali. Accade, infatti, che vi renderà da questa settimana sicuramente più simpatici e comunicativi, ma non sarà logorroico, anzi vi permetterà di fare il punto della situazione e di mettervi davanti il vostro percorso facendovi sentire compiaciuti. In amore sarete più distesi e con molta meno voglia di discutere, anche se Marte ce la metterà tutta per stanare tensioni. Il weekend sarà davvero attivo e ricco di affetto, ma sentirete fortemente la voglia di socializzare.

GEMELLI

Mentre Mercurio, il pianeta dei Gemelli, si sposta in un’area per voi molto intuitiva ed emotiva, ecco che Giove farà da padrone, generando un po’ di stimoli positivi. Visto che i rapporti con Marte in Leone sono ottimi e vi regalano carica ed entusiasmo, potrete contare anche sulle grazie della bella Venere in Ariete che vi sosterrà amicalmente: ottima forma e salute, ed energie da spendere in questa settimana piena di sorprese. Il weekend i pianeti vi sorprenderanno poiché hanno per voi una bellissima sorpresa in serbo.

CANCRO

Inizia bene, per voi Cancro, la settimana, con un quotidiano che si svolge in maniera serena. Mercurio vi darà una mano a gestire le faccende pratiche e vi darà piccole soddisfazioni. Lunedì, con la pienezza di una splendida Luna piena in Scorpione, vi sentirete emotivamente al meglio e con importanti sensazioni che, se gestite bene, vi porteranno al successo. La seconda parte della settimana è meno emozionale, ma risulta utile perché potreste avere modo di sanare qualche incomprensione e gestire con criterio le risorse pratiche al fine di migliorare le condizioni generali.

LEONE

Cari Leone, buone notizie per voi! Sopporterete sicuramente gli effetti che ancora, lunedì, avrà lasciato la Luna piena in Scorpione. Ma, subito dopo, i pianeti iniziano a carburare: Marte nel vostro segno e Venere in trigono in Ariete saranno degli ottimi amanti passionali e intensi, che risveglieranno in voi pulsioni e passioni. Dalla metà, la settimana migliora ancora di più e vi preparerete ad un weekend in cui avrete voglia di socializzare e stare in mezzo agli altri. Attenti solo a Mercurio che, dalla sua aspra posizione di quadratura a Marte dal cielo del Toro, potrebbe creare qualche fraintendimento comunicativo.

VERGINE

La settimana annuncia a voi Vergine che il peggio è passato, e che i pianeti sono decisamente molto più clementi con voi. Inizia una splendida Luna in sestile dallo Scorpione che vi chiarisce molto interiormente, mentre da un punto di vista pratico le cose migliorano anche economicamente. Soltanto quel Marte in Leone dà fastidio, quadrando al vostro pianeta Mercurio, rendendolo ancora insicuro nell’esprimersi e fomentando in voi la scomoda sensazione che sia troppo bello per essere vero avere meno problemi del solito. Coraggio, cari Vergine, la situazione è più leggera e i fatti ve lo dimostreranno, a cominciare da un weekend davvero piacevole e sereno.

BILANCIA

Settimana un po’ noiosa per voi Bilancia, che vi state forse arrovellando un po’ troppo su ciò che potreste dire o fare: a volte, non fare nulla per evitare di aggravare le situazioni è decisamente la scelta più saggia. Martedì porta una risposta definitiva intorno a un sì o un no, rispetto a un progetto che avete in cantiere. Mentre nei rapporti personali, seppure Marte vi spinge a mettercela tutta, la bella Venere, il vostro pianeta, rimane opposta in Ariete a farvi la ramanzina, chiedendovi di guardare un po’ meglio dentro voi stessi. Il weekend sarà caratterizzato da scambi di idee e pareri tra voi e gli amici intimi, poiché avete bisogno di un consiglio.

SCORPIONE

Cari Scorpione, già da lunedì sentirete aria di cambiamento e di cose che segneranno il vostro futuro prossimo. La pienezza della Luna si è compiuta nei vostri gradi, regalandovi grandissime soddisfazioni, mentre le faccende legate alla vostra realtà interiore si fanno più gestibili e chiare. La condizione pratica, invece, è determinata da un approccio planetario più concreto, fatto di obbiettivi da raggiungere e di conquiste da effettuare, ma aumentano le ottime occasioni in ambito lavorativo e realizzativo. Il fine settimana è diviso tra doveri familiari e voglia di uscite e socializzazione: per chi è in coppia è un momento in cui sarà possibile ritrovare l’intesa.

SAGITTARIO

La settimana di voi Sagittario sarà una settimana di impulsi e di giornate di attesa. I pianeti saranno un po’ ballerini, ma voi possedete il senso del ritmo e non vi perderete un ballo. A parte un po’ di dispendio economico, ecco che la vostra vita inizia a fluire in maniera più lineare ed entusiasta, le relazioni migliorano e la Luna di martedì sembra portarvi una bellissima sorpresa, ma anche giovedì promette di essere una bella giornata. Il fine settimana sembra invece caratterizzato dalla voglia di fare cose un po’ sopra le righe e di distrarvi in maniera inusuale.

CAPRICORNO

Per voi Capricorno è una settimana un po’ da sopportare. Ora che Mercurio è dalla vostra parte, ricomincia la vostra comunicativa ad esigere confronto e dialogo, ma dovrete essere molto pazienti rispetto alle eresie che sentirete e sulle quali le stelle vi consigliano di sorvolare. Venere, ancora dispettosamente in quadratura dall’Ariete, vi farà riflettere sulla reiterazione dei soliti schemi in amore che andrebbero spezzati. Nel weekend non attenderete niente di rilevante se non un meritato riposo, ma sembra che domenica gli astri vi portino una bella notizia.

ACQUARIO

Ottima settimana per voi Acquario, caratterizzata da ciò che vi attrae di più: le sorprese e i piacevoli imprevisti. Tutto sembra essere finalmente scorrevole e molti di voi si saranno gettati alle spalle una serie di limiti e di difficoltà. Molti patiranno. lunedì. il fastidio della Luna ancora complessa e in quadratura dallo Scorpione, ma non saranno le altalene emotive a distrarvi, visto che detestate perdere il controllo delle emozioni o sopportare le teatralità altrui. La settimana è costellata da grandi apporti positivi sul fronte lavoro e socialità, mentre a metà settimana inizia un qualcosa a cui tenevate tanto e nuovi progetti e ambizioni saranno già alla vostra portata. Intanto il cielo del weekend vi propone qualcosa di coinvolgente con amici: muovetevi un po’ di più, Venere è con voi!

PESCI

Settimana molto importante per voi Pesci, che avete deciso di non seguire più le decisioni altrui che non condividete e punterete tutto sui ben fatti del vostro lavoro, della vostra produttività e delle vostre emozioni. Saturno, prima di lasciarvi, vi raccomanda di chiudervi nella sicurezza delle vostre azioni, da un punto di vista etico, e di pensare ad aprirvi verso altre realtà, in modo da realizzare voi stessi. Sarà proprio nel weekend, dopo una settimana che vi vedrà glissare su tutto, che avrete la conferma di potere fare qualcosa che vi stimola, coinvolge e che rende tutto molto bello in prospettiva. Ordinate l’agenda e fate spazio per nuovi e piacevolissimi impegni.