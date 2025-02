L’oroscopo di San Valentino per i single: i consigli delle stelle in tempi di magra sentimentale

Foto di FETHI BOUHAOUCHINE

Come ogni anno arriva San Valentino e lo zodiaco parla di coppie. E se per una volta l’oroscopo parlasse dei single? Scopriamo se i romantici Pesci o i sempre-in-coppia Bilancia hanno delle previsioni in caso di magra sentimentale!

ARIETE

Per voi Ariete è difficile lo stato di single, in generale. Passionali ed esplosivi come siete, l’infatuazione è sempre dietro l’angolo. E con una Venere che transita nei vostri gradi, l’oroscopo non è affatto avaro di occasioni per adesso. I single del segno avranno una fiammata garantita in questo San Valentino.

TORO

Il Toro è un segno di Venere e ama stare in coppia, ha bisogno di sicurezza solida, ma in caso di single situation? Beh, il Toro risulta sempre fascinoso ed appetibile, e in periodo di solitudine affettiva si trasforma in un curioso sentimentale, appetendo i sensi come la golosità che tanto loro appartiene, anche se single in genere non lo è per troppo…

GEMELLI

I Gemelli single in genere non sono mai soli, si circondano di tanti amici e sono socievoli. Ciò non significa che non si sentano soli, laddove la solitudine sentimentale coincide con quella comunicativa. I Gemelli, in fondo, si innamorano perdutamente solo se trovano il dialogo giusto con una persona: quindi, cari single, conversate e troverete l’amore!

CANCRO

I Cancro quando sono single sono molto emotivi e sensibili, spesso succede che preferiscano stare da soli che non sentirsi feriti. In realtà, se non fosse per il loro carico emotivo, sarebbe una condizione ben vissuta, ma a volte il passato e le ferite impediscono loro di vivere il presente. Questo San Valentino proveranno ad investire sulla propria vita affettiva decidendo se continuare a diffidare o no.

LEONE

Il Leone, nello zodiaco, è forse il caso di single che, quando è tale, dà il meglio di sé! Poiché ama amare e far gravitare intorno a sé partner ed amici, la condizione di single non è il suo iperuranio; ma proprio perché vuole ricostituire il suo mondo, si fa bellissimo, generoso ed appetibile. Il bel Leone single questo San Valentino non sarà particolarmente contrariato, ma non capirà perché qualcuno non lo copre d’attenzione come vorrebbe.

VERGINE

Nel caso della Vergine non è la condizione di single che è scomoda, ma la condizione di coppia che la stressa parecchio. Proprio perché è perfezionista si aspetta molto da se stessa, al punto da centralizzare sulla relazione il senso della sua vita, ma ripiega sui progetti materiali ed il lavoro qualora non trovi la persona con i modi gentili a cui è abituata. Questo San Valentino è decisamente più propensa a lanciarsi in una nuova vita sentimentale!

BILANCIA

La Bilancia è per logica astrologica il segno per eccellenza della coppia! Il caso dei single è abbastanza anomalo: quando accade, spesso i Bilancia pensano a qualcuno che hanno amato intensamente e non si fanno una ragione del perché non sia andata. Questo San Valentino le Bilancia single saranno abbastanza serene per avere un po’ di leggerezza, e per non far passare sempre per un lungo processo di analisi i loro sentimenti.

SCORPIONE

Lo Scorpione è spesso per lunghi periodi single. Decisamente esigente nella relazione, in genere molla se non trova il soddisfacimento delle sue aspettative. La situazione di single, in genere, lo rende molto più propenso agli scavi introspettivi e all’immaginare l’amore ideale. In questo San Valentino lo Scorpione sarà tra i più intriganti dello zodiaco in termini di fascino, ma stavolta sceglierà di essere poco disponibile!

SAGITTARIO

I Sagittario sono tra i single più disinvolti dello zodiaco, visto che questa condizione lascia loro tutta la libertà di viaggiare, fare escursioni, dedicarsi allo sport, agli amici, decisamente la vivono molto più che bene. Il loro atteggiamento è più simpatico e coccolone quando sono da soli, generosi e sorridenti, per questo non sono mai troppo tempo single. In questo San Valentino, i Sagittario saranno premiati con una grande ripresa passionale e sentimentale.

CAPRICORNO

Ecco il segno single per vocazione! Il Capricorno ha una pura attitudine a fare da sé e a stare da solo, ma quando questo accade è perché non si è sentito garantito in qualche relazione. Amano impegnare il tempo nel vedere amici e non danno troppo peso all’essere single perché stare in pace, per loro, è molto importante. In questo San Valentino concederanno decisamente più possibilità e troveranno interessante qualche conoscenza recente che parlerà loro di filosofia…

ACQUARIO

Ecco il campione dello zodiaco nel passare da relazioni intense alla condizione di single nell’arco di un istante! L’Acquario per sua natura non vive i rapporti in maniera canonica, a volte è più innamorato dei suoi amici che di un partner che lo coinvolge poco. Per la sua aria di distacco dalla realtà e dalle emozioni spesso si rende inaccessibile. Questo, però, è un San Valentino carico di passione per gli Acquario, sono magnetici. Vi piacciono? Stupiteli e li avrete!

PESCI

Non sono mai veramente single i Pesci, piuttosto prendono delle lunghe pause per decidere cosa vogliono veramente o no. Stiamo parlando del segno zodiacale con la più smisurata capacità d’amare, danno tutta l’anima e, consapevoli di questo, dopo qualche sbaglio pensano molto a lungo sulla possibilità di affidarsi o meno. Questo San Valentino saranno presi da molteplici esigenze familiari e lavorative, ma la giusta carezza potrebbe arrivare.