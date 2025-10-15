Dal 14 ottobre, Plutone è diretto in Acquario: cosa ci dice l’oroscopo? Il pianeta dismette il moto retrogrado e torna a dare presagi creativi e profondi ai segni d’aria, e dando carburante e anelito ad altri. Nel nuovo approfondimento della nostra rubrica astrologica, ecco cosa comporta la ripresa del moto diretto per i segni zodiacali:

Ariete

Per voi Ariete torna un Plutone amico, che vi garantisce una serie di giochi di squadra e un grande carisma sul gruppo come autorità dirigente. Aumenta di molto le già incandescenti energie marziane e scatena pulsioni e gelosie molto evidenti in voi, che non cercate altro che ricreare una scala di priorità nella vita. E ci riuscirete! Pienamente convinti degli obbiettivi, vi catapulterete verso un’ascesa che adesso sapete di non volere più fermare.

TORO

Per voi Toro ,Plutone è una trasformazione inevitabile e non riuscite, come al solito, a prenderla con calma, ma sempre con una certa diffidenza. L’oroscopo vi avverte: Plutone in Acquario interviene soprattutto nel mondo patrimoniale ed economico, dove avete fatto o stavate aspettando l’occasione giusta per fare qualche operazione. Riguardo i vostri dubbi, dovete solo accettare di non avere certezze e conservare la capacità di migliorare rischiando.

GEMELLI

Si riaccende la spinta propulsiva in avanti che, per voi Gemelli, viene capitanata da Urano nei primi vostri gradi. E che collabora per uscire vincenti da tante situazioni che sembrano claustrofobiche o poco chiare. Avrete, dunque, dopo un lavoro durato almeno cinque mesi, modo di tirare le somme e dirigervi verso quelle mete che tanto avete sognato e aspettato. Adesso nessun dubbio: solo spinta in avanti per voltare pagina e ritrovare autoaffermazione professionale e carismatica identità.

CANCRO

Per voi Cancro, Plutone diretto in Acquario sembra non operare tante operazioni evidenti, ma fidatevi del vostro oroscopo: sotterraneamente, contribuirà a creare una nuova meta da raggiungere. Ottobre sarà infatti un mese in cui la vostra coraggiosissima Luna sfiderà il tenebroso Plutone più volte. E sarà pronta a scatenare cambiamenti repentini, appoggiata da Urano in alcune configurazioni che questo mese vedrete attive. Plutone, nel vostro caso, agisce con incertezze e dubbi nell’amore. E nelle cose che riguardano il rapporto che, per adesso, subisce il classico logorio della vita.

Le previsioni astrologiche di Marco Amato

LEONE

Plutone in opposizione diretto, ed ecco che dovrete tornare a fare luce su tutto ciò che non vedete chiaro e limpido. Ciò che non accettate come stato di cose e che determina una folle voglia di liberarvi di ambiguità e persone fastidiose. Sentendovi più liberi di esprimere il vostro peso nel vostro campo di azione ben definito. Non è certo una sfida che vi mette a disagio: anzi, detestate solo le ambiguità e i non detti. La passione potrebbe subire delle sbandate impreviste…

VERGINE

Plutone diretto in Acquario dà al vostro oroscopo un senso di accensione e di serena motricità nelle piccole cose del quotidiano. Voi Vergine avete un pensiero lineare e ordinato, volto più che altro a un esercizio spirituale, che tenta di ordinare la propria porzione di mondo, affinché diventi armonia cosmica. Il significato di questo transito è per voi una specie di rito, di preghiera che, partendo dalle piccole cose, ritrova l’entusiasmo e la voglia di fare. Piccole trasformazioni in casa e nelle abitudini di ogni giorno, che dovranno essere divise in due.

BILANCIA

La Bilancia gode di questo transito, avviando una serie di pratiche e soluzioni volte a capovolgere letteralmente tutta la vostra realtà. Sembra che stiate varando un progetto a lungo termine, che ha a che fare con delle condizioni che non riescono a guardare a una svolta esistenziale. E che vertono sulla ricerca di una sicurezza che posi le basi per tutta la vita. Vorrete prendere delle decisioni interiori e proiettarvi su tante cose che sembravano ferme per imposizione, mentre adesso non troveranno ostacoli. Non vi resta che desiderare.

SCORPIONE

Il vostro astro, Plutone, riprende il suo moto diretto: per voi Scorpione è certamente un vantaggio. Peccato, però, che ruoti in Acquario, segno a voi non sempre congeniale, causando così un certo rallentamento nella vostra facoltà di essere puramente creativi. Ma tirando fuori il meglio di voi, poiché è proprio nella crisi che date il massimo. Ciò non di meno, questa riattivazione tra poco tempo si accenderà con Marte, ospite nei vostri gradi e, complice la Luna, ottobre sarà una bella sfida per voi, che rivolete indietro la passione.

SAGITTARIO

Per i Sagittario, Plutone che riprende il suo moto diretto nell’amico Acquario è quanto mai motivo di gioia. E di riattivazione che sembra portare a galla una serie di possibilità legate al lavoro di gruppo e alla squadra in generale. Le forti correnti emozionali, però, si uniscono alla vostra natura istintuale e reagiscono in maniera forte con la vostra creatività, voglia di andare lontano e di riprendervi degli spazi un po’ più gloriosi e soddisfacenti. Anche perché Giove in esaltazione raccoglie la tendenza del misterioso Plutone a essere sedotti dal fascino del potere, ma anche a quello delle passioni.

CAPRICORNO

Plutone nel cielo antistante a voi Capricorno vi fa vedere ambizione e potere. E vi attira verso un ambizioso progetto a lunga scadenza, in cui i protagonisti siete voi e la vostra voglia di vivere. E di comprendere quanto ampia sia la necessità di mutare e di fare sì che la vostra realtà possa decollare in qualche modo, una volta e per tutte, verso quelle mete che da sempre agognate. Sarà una moto molto positivo che fa presagire soldi, introiti e interessi che lievitano nell’area dei vostri beni materiali. Si occupa anche di farvi vedere tutto in maniera più passionale e più viva: sarà più chiaro cosa volete diventare.

ACQUARIO

I protagonisti di questo moto diretto di Plutone siete proprio voi Acquario, che manifestate una certa ripresa in tutto, metabolizzate meglio gli eventi e riprendete la capacità di mettere un muro tra voi e gli altri. Qualora vi servisse per fuggire da ciò che considerate poco interessante. Fascino e magnetismo si uniscono rendendovi di nuovo i più affascinanti dello zodiaco. Non mancherete di sentirvi al meglio, favorendo tutto il vostro potenziale creativo e la vostra sfuggente sensualità. Sarà un moto che vi farà acquisire un potere: come al solito, magari non avrete capito il percorso, ma sicuramente l’essenza, visto che siete i campioni per caso dello zodiaco.

PESCI

Plutone misteriosissimo ha in serbo tantissime opportunità per voi Pesci. Intuitivi più che mai, farete di tutto per trasformare i dubbi in presentimenti e le sensazioni in emozioni. Un moto come questo, nel cielo precedente a voi, darà una vera e propria sindrome di Cassandra, per quanto si infonde dentro di voi e vi carica di carisma e fascino ineguagliabile. Molti di voi saranno oggetto di fantasie e attenzioni non sempre cercate, ma all’ordine del giorno capiterà di essere sotto lo sguardo languido di qualcuno.