Oroscopo di oggi: Saturno entra in Ariete. Limiti e possibilità segno per segno

Saturno entra nel segno dell’Ariete: il pianeta della maturazione e della razionalità, del lavoro e della riuscita pratica entra nel regno del focoso primo segno di fuoco, che lettura è possibile, dunque? Segno per segno Saturno riconfigurerà le carriere, i limiti e le possibilità pratiche per ognuno. Vediamo come.

ARIETE

Il pianeta degli anelli entra proprio nei vostri gradi e, se negli ultimi anni vi sentivate un po’ inconclusi e vaghi come le stelle dell’Orsa, ecco che arriva il pianeta giusto a dare struttura, a reggere il piano reale su cui costruirete tutto. Il vostro intento sarà quello di riuscire a fare in modo di riprendervi un posto apicale nella vostra esistenza. Inaugurato questo transito anche dalla presenza di Venere nel vostro segno, ecco che promette anche un amore molto più solido e connotato.

TORO

Saturno esce un po’ fuori dalla portata dei radar di voi Toro ed ecco venir meno, proprio per voi che avevate tanto bisogno di riposo, una certa ansia da prestazione di cui non sentirete certamente la mancanza. Per voi è arrivata l’ora di non misurare sempre tutto in base alla vostra resa e di non fare dipendere tutto dal peso che siete in grado di portare. Troverete, infatti, molto più vantaggioso affidare al tempo ciò che desiderate: del resto tra un po’ arriverà Venere a farvi sentire amati e a darvi una sensazione vacanziera nelle vostre vite.

GEMELLI

Un bellissimo Saturno di sestile per voi Gemelli: collaborativo, vi spinge a fidarvi di più del lavoro di squadra e della vostra capacità di essere versatili. Il vostro animo si sentirà più rinfrancato da tutto ciò che avete intorno e vi sentirete di sfruttare pienamente anche Giove nel vostro segno, espandendovi nel lavoro e prendendo incarichi e responsabilità che vi gratificheranno non poco. Saturno vi porta anche un senso di controllo maggiore e non disperderete più attenzioni in maniera inutile.

CANCRO

Saturno inizia una quadratura per voi Cancro, che dovrete meglio riconsiderare il tutto. Molti di voi sentiranno la nostalgia di casa o di un tempo passato proprio perché sentirete che tutto sta mutando. Alcuni dovranno fare pace con il dilemma solito che passa per la scissione tra amore e lavoro, sentimenti e doveri: la logistica è da rivedere, dove state e quanto è comodo per voi. Sarete più presenti a livello familiare e sentirete di proteggere di più i vostri affetti. Con la giusta dose di autocritica, ecco che si materializza sotto questo transito la possibilità di cambiare molte cose dentro di voi.

LEONE

Un magnifico Saturno di trigono era proprio ciò che voi Leoni aspettavate per riconquistare la vetta della carriera. Stanchi di sentirvi un po’ in panchina, ecco che le stelle propiziano bene la condizione che vi porterà a vivere meglio tutto: il vostro carisma si risveglia e si creano le condizioni di solidità e lunghezza temporale che vi garantiscono e che vi fanno sentire definitivamente configurati e solidi. Non soltanto al lavoro agirà questo transito, ma anche sul desiderio, entro tre anni, di potere cambiare la vostra vita. Anche da un punto di vista economico, sarete più pronti e coraggiosi negli investimenti.

VERGINE

Finisce, finalmente, la lunga vessazione che Saturno ha comportato per voi Vergine dal cielo dei Pesci in opposizione. Finalmente un cielo sgombro e libero da nubi che non si addensano più sul vostro capo. Vi sentirete più leggeri, con più margini di movimento, con una serenità maggiore nell’agire e nel lavorare, ambito molto complicato per voi negli ultimi tre anni, in cui le varie vicissitudini hanno messo a dura prova la vostra resistenza. Adesso godetevi un cielo limpido e sereno e siate più coraggiosi in amore.

BILANCIA

Saturno è in opposizione, cari Bilancia: inizia quindi un periodo razionalizzazione di tutto il percorso fatto fino ad adesso. Sarà il lavoro o l’ambito patrimoniale l’area su cui verterà questa azione di Saturno che non ammetterà errori di valutazione. Zodiacalmente siete i più portati per la valutazione e la mediazione: Saturno vorrà solo farvi toccare con mano i risultati delle vostre faticose azioni pratiche, dare il giusto peso e merito alle cose che avete condotto bene, e a quelle rispetto alle quali ci sarà da rivedere l’impostazione generale. Non si parlerà quindi di vittorie o perdite, ma solo di giustizia.

SCORPIONE

Il caro Saturno, per voi Scorpione, ha fatto moltissimo in tre anni di trigono, sviluppando un ambito lavorativo e pratico che vi ha sicuramente messo alla prova, ma che ha costituito la base solida e creato lo spazio di manovra necessario a consentirvi di stare tranquilli da un punto di vista pratico. Sparirà una certa ansia e non sempre sarete disposti a dare più di quanto non sentite: più smarcati e liberi dagli oberi, ecco che tornerete a esser più leggeri e sereni. La routine si farà una cosa seria, tanto quanto il margine di sicurezza che vi regalerà.

SAGITTARIO

In questa configurazione, a voi tocca il meglio di Saturno: si muoverà in un’area fatta di desideri realizzabili e di ritrovato entusiasmo per tutto ciò che siete e fate, dandovi una forte spinta migliorativa e aumentando il grado di consapevolezza interiore. Finalmente vi riabbraccerete come se foste voi stessi i vostri migliori amici. Il significato più bello di questo transito investe l’amore e lo rende solido, sicuro e per la vita, tutte le direzioni affettive in cui investirete nei prossimi anni saranno assolutamente un’ottima direzione.

CAPRICORNO

Saturno, per voi Capricorno, è il timone planetario che vi guida e, scivolando in Ariete, vuole indirizzarvi verso una nuova primavera della vostra vita. Determinando posti e condizioni di maggiori rilievo, gestendo il lavoro con gli entusiasmi di un conquistatore che sta attraversando nuove terre. La cosa più evidente che porterà questo transito è quel senso di svecchiamento che vi caratterizzerà e che vi imporrà una maggiore leggerezza. Anche rispetto ai sentimenti, sarete più disposti ad accettare la parte più istintiva, senza troppo mentalizzare.

ACQUARIO

Non di sola fantasia uraniana siete fatti, ma anche della fredda forza di volontà di Saturno che, se per voi non è Generale Inverno come per i Capricorno, è sicuramente il miglior consigliere strategico che riesce a guidare persino voi nelle vostre follie. Saturno è amico e vi aiuterà proprio a gestire e contenere meglio la comunicazione, in taluni casi ferrandola sul fronte lavoro. Si parlerà di voi per progetti ambiziosi, e sarete al centro della scena intellettuale per le vostre competenze,. Molte soddisfazioni arriveranno sotto questo transito che promette molto di buono per voi, e vi aiuterà anche a gestire meglio il tempo… Era ora!

PESCI

Saturno ha abbandonato il vostro segno zodiacale: tornerà solo a fine anno per un moto retrogrado, ma non vi abbandonerà di certo la sensazione di leggerezza che comporta il fatto che sia uscito dai vostri gradi, dove in tre anni vi ha fatto riguadagnare terreno al lavoro come non si era mai visto, superare momenti difficili e convincervi che la vostra realtà ormai è consolidata e pienamente solida. Per voi Pesci significa tanto questa sicurezza, ma nella sua nuova posizione vuole darvene altre che riguardano il lato squisitamente economico: avrete finalmente contezza di tante cose intorno a voi, non solo in famiglia, ma anche al lavoro, e potrete esigere molto di più.